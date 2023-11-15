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DQ民主黨人年宵檔 食環：毋須交代 職員、副主席個人名義競投 羅健熙：理論上黨名無出現

【明報專訊】維園年宵攤檔競投踏入第二日，民主黨派員投得攤檔，食環署在未有提供原因下拒絕簽約。民主黨主席羅健熙表示該黨派出職員競投，「理論上民主黨個名在競投過程裏面未出現」，對食環署取消成功競投資格感詫異。民主黨副主席伍凱欣亦以個人名義投得維園年宵攤檔，同樣被拒簽約。食環署回覆本報查詢稱不會評論個別個案，重申根據競投規則，政府保留絕對權利拒絕簽約，「無須交代因由」。

民主黨昨日派職員投得以往多年由支聯會投得的維園一號檔，黨主席羅健熙表示，現場人員登記該黨職員個人資料後，食環署人員引用年宵「參與競投的條件和規則」第10h條，指「政府保留絕對權利拒絕與任何投得攤位的人士簽訂特許協議，無須交代因由」，取消成功競投資格。他對食環署決定感失望，稱該黨職員一直以個人名義競投，仍未表明代表民主黨便已遭「DQ（取消資格）」，對此感詫異，但不揣測政府是否掌握「黑名單」。

兩人首度競投 工作人員指或曾違規

食環署拒絕評論個別個案，無回應為何拒絕簽約，重申相關規例，並表示如果署方拒絕簽約，有關攤位會重新競投。有現場工作人員表示，可能因為相關人士過去曾違犯年宵規則，所以被拒簽約。不過，據悉民主黨負責競投的職員及伍凱欣均是首次競投。

對於是否認為民主黨遭趕盡殺絕，羅健熙說不想評論太多，承認民主黨處境困難。他透露該黨原打算透過年宵售賣產品並接觸市民，下一步行動有待黨內商討，又稱民主黨多年來均參與維園年宵，未必考慮其他地點，即使借用其他人投得的攤檔，屆時「掛個招牌出來」都會面對同類情况。

伍凱欣昨為她經營的網店競投攤檔，打算售賣零食等，登記個人資料後食環署以相同條款拒絕簽約。她表示今次投檔是單純商業活動，冀透過收入支援地區工作，對於當局做法感愕然，質疑當局能否單憑姓名和身分證號碼就判斷競投資格無效。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，政府或許只是不想年宵市場出現政治宣傳，未有足夠證據判斷民主黨是否再無生存空間。

至於其他政黨，社民連主席陳寶瑩表示今年無競投年宵攤檔。建制派方面，民建聯、工聯會、經民聯、新民黨均表示今年無投檔。

過去有交代原因 未嘗競投時DQ

翻查資料，食環署過去多次終止民主派政團的年宵攤檔租約均有交代原因，亦從未在競投階段DQ。前年維園年宵，支聯會投得濕貨攤檔後，食環署曾引用競投規則拒絕即時簽約，重新考慮數小時後才簽約；到年宵期間，食環署要求支聯會拆除與賣花無關的橫額，最終圍封攤檔終止租約。2017年維園年宵，青年新政及香港民族黨投得攤檔後，食環署以活動與「港獨」有關為由，取消特許經營資格。

大專生稱感國安條款壓力 避「不可接受」議題

今年也是年宵規則加入國安條款（見表）後首度再設乾貨攤檔，有檔主表明感受到壓力。大專生張先生和同學一起參與維園年宵，計劃售賣桌遊、揮春等，稱國安條款令他有壓力，「因為始終不知標準拿揑在哪裏，究竟做什麼會有問題，可能會多點查詢，要小心點」。至於準備產品時會否避開政治，他表示仍會遵從自己想法、不會避忌，但會避免「好肯定不可以接受的」議題，免生誤會。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕食環署 伍凱欣 羅健熙 維園年宵 民主黨

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