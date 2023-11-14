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【Emily】稱「現在港人好像唔方便公開講處境」 黃傑龍引內地網民批港「金融遺址」

【明報專訊】近期唔少人都對香港經濟前景表示關注，叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍噚日就喺社交媒體發帖，話「現在作為香港人好像唔方便公開講香港的處境及困難」，無人想唱衰香港「軟對抗」，但睇內地網站，就有大量內地人批評香港、揶揄香港係「金融中心遺址」等，風光不再。黃傑龍話，大家需要承認自身困難與不足，沉着改善，盼香港唔可以被睇死，亦唔可以死充大頭鬼。

籲大家承認困難 沉着改善

黃傑龍從事飲食業，亦擔任唔少公職，包括出任環境運動委員會主席，佢話「在香港不方便自我批評」，但喺內地嘅公開平台成日見到內地人批評香港。佢貼出內地網民嘅簡體字留言，內容包括指香港「位至世界三大金融中心用了100年，變成遺址只要5年」、「那中國的世界遺址，除秦始皇兵馬俑之外，又增加了一個人工的世界金融中心的『遺址』，為世界仰目」、「曾經的不夜城，現在要天天喊搞旺夜市」、「曾經的東方明珠現在正被超哥改造為東方夜明珠（天天宣傳打造夜市經濟）」。

黃傑龍同時話亦有網民好明白香港獨特地位之重要，如有網民認為「沒有香港哪來深圳」。

黃傑龍帖文一出即有唔少轉載及留言回應，有網民留言附和，指「『現在作為香港人好像唔方便公開講香港的處境及困難』就係問題根源」。

相關字詞﹕軟對抗 金融中心遺址 夜繽紛 黃傑龍Simon 黃傑龍

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