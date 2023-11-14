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港聞

港聞二

拘爆竊集團11人 8非法入境

【明報專訊】警方自8月留意到低密度屋苑或獨立屋爆竊案上升，鎖定一個本地人與非法入境者組成的爆竊集團，前日拘捕10男1女，當中8名為內地非法入境者，涉款410萬元。

新界北總區刑事部前日上午於元朗區一間找換店拘捕42歲內地男非法入境者，相信為集團骨幹成員，當時正將爆竊得來總值約15萬港元的外幣換成人民幣，相信他負責提供爆竊地點及安排交通工具給成員犯案。

涉12案410萬元 踩線揀低設防豪宅

警方突擊搜查元朗區4個懷疑集團成員的藏身地點，拘捕64歲本地女骨幹成員，負責安排住宿予成員及協助處理贓物。另外亦拘捕負責爆竊及看守贓物的7名非法入境男子及一名本地男子。同日下午，再在天水圍拘捕一名男的士司機，相信負責接載成員前往不同地方作案。

警方經調查相信，該集團涉及過去4個月全港各區12宗爆竊案有關，損失財物總值約410萬元，最高一宗損失現金及名表共100萬元。其中一宗為嚴重入屋犯法案件，當時賊人被戶主撞破，逃走時曾使用胡椒噴劑噴向戶主。行動中共檢獲價值約40萬元的現金及贓物及大量爆竊工具，包括5支胡椒噴劑。被捕10男1女年齡31至88歲，涉嫌入屋犯法、嚴重入屋犯法、非法入境、協助非法入境及無牌管有槍械及彈藥等罪名，正被扣留調查。

用胡椒噴劑助逃走 分工精細

警方稱，該爆竊犯罪集團運作有系統，分工精細，由安排交通、尋找低設防高尚住宅、住宿至最後銷贓均一手包辦。骨幹成員事前踩線，尋找合適目標，負責落手的爆竊成員於夜間在山上匿藏，至深夜適當時機撬開單位門窗潛入犯案，成員配備胡椒噴劑，當被撞破時協助逃走。犯案後集團亦迅速銷贓，相信已處理大部分贓物。

相關字詞﹕非法入境 爆竊集團

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