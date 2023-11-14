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港聞

港聞二

NGO涉騙教局千萬人工 「董事着擦擦筆寫支票」

【明報專訊】非政府機構「校聯支援協會」董事及經理，涉於申請教育局撥款時誇大功課輔導班導師時薪，騙取逾1000萬元撥款，被控串謀詐騙等共3罪，案件昨開審。涉案經理以控方證人身分供稱，獲董事指示增加導師時薪，但僅適用於教育局巡視當天，其餘日子薪酬不變。經理又稱，被董事要求用可修改原子筆填寫支票，交予教育局人員查看。

誇大導師薪金 下屬：加薪僅限巡視日

不認罪被告何顯華為校聯支援協會（校聯）時任董事，已認罪校聯經理文海欣擔任控方證人，獲免予起訴書下作供。文供稱2010年加入校聯，負責行政工作；她知悉被告妻子曹瑛為「扶苗關注協會」（扶苗）董事，校聯和扶苗共用辦公室。

被告妻為另一NGO董事 共用辦公室

文表示，校聯內部有一份標準時薪文件，列明輔導班導師時薪為60至120元不等。據她了解，被告夫婦獲教育局撥款推行「校本課後學習及支援計劃——區本計劃」，為清貧學生開設輔導班和興趣班。她稱從2015/16學年起，教育局到學校督導探訪，巡視上課情况，被告夫婦遂和同事開會討論。

文稱，督導探訪前夕被告夫婦指示下屬將輔導班導師時薪增至165至195元，她質疑有別於導師實際薪金，被告回應「我哋有出糧畀導師，都要試一試」。被告妻子則稱，計劃僅資助一成行政費，不足以支付公司開支，更當場示範如何以表現良好為由，游說導師簽下新合約。

假人假簽名簽新約 電腦改銀行月結單

呈堂合約顯示已上調的導師時薪，附上扶苗員工「Betty Fan」和「Ann Wu」的簽署。文承認上述員工為虛構人物，被告和其他同事開會達成共識，決定用假簽名簽署新合約。文提及，教育局2016年索取詳細支薪紀錄，被告遂以電腦更改銀行月結單的支票號碼和款項，更指示她用「擦擦筆」（可修改的原子筆）填寫300多張支票，充作向導師支付已上調的時薪。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1025/21】

相關字詞﹕區域法院 串謀詐騙 功課輔導 非政府機構 教育局

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