NGO涉騙教局千萬人工 「董事着擦擦筆寫支票」

誇大導師薪金 下屬：加薪僅限巡視日

不認罪被告何顯華為校聯支援協會（校聯）時任董事，已認罪校聯經理文海欣擔任控方證人，獲免予起訴書下作供。文供稱2010年加入校聯，負責行政工作；她知悉被告妻子曹瑛為「扶苗關注協會」（扶苗）董事，校聯和扶苗共用辦公室。

被告妻為另一NGO董事 共用辦公室

文表示，校聯內部有一份標準時薪文件，列明輔導班導師時薪為60至120元不等。據她了解，被告夫婦獲教育局撥款推行「校本課後學習及支援計劃——區本計劃」，為清貧學生開設輔導班和興趣班。她稱從2015/16學年起，教育局到學校督導探訪，巡視上課情况，被告夫婦遂和同事開會討論。

文稱，督導探訪前夕被告夫婦指示下屬將輔導班導師時薪增至165至195元，她質疑有別於導師實際薪金，被告回應「我哋有出糧畀導師，都要試一試」。被告妻子則稱，計劃僅資助一成行政費，不足以支付公司開支，更當場示範如何以表現良好為由，游說導師簽下新合約。

假人假簽名簽新約 電腦改銀行月結單

呈堂合約顯示已上調的導師時薪，附上扶苗員工「Betty Fan」和「Ann Wu」的簽署。文承認上述員工為虛構人物，被告和其他同事開會達成共識，決定用假簽名簽署新合約。文提及，教育局2016年索取詳細支薪紀錄，被告遂以電腦更改銀行月結單的支票號碼和款項，更指示她用「擦擦筆」（可修改的原子筆）填寫300多張支票，充作向導師支付已上調的時薪。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1025/21】