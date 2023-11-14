港台內地頻道擴合作 丘應樺：加強愛國教育

立法會昨召開資訊科技及廣播事務委員會政策簡報會，討論《施政報告》政策建議。批發及零售界議員邵家輝關注港台搬遷新廣播大樓進展，稱「（舊大樓）若不重建也要裝修，走進去也聞到霉味」。丘應樺表示，局方正研究港台搬遷新廣播大樓，「未有確實決定」。他又稱港台與中央廣播電視總台聯繫密切，「有很多合作」，將繼續轉播央視及中國環球電視網（CGTN）頻道，「讓香港市民了解內地情况」。

張國財：提升技術準備轉播全運會

保險界議員陳健波則表示，近年港台已「煥然一新」，反映有市民期盼港台化身「香港體育專台」，「播一些其他台不肯播的節目，例如學界比賽或地區賽事」。廣播處長張國財稱，港台曾轉播學界比賽，正積極提升器材及技術，為2025年全國運動會做準備。至於會否新設體育頻道，稱需要檢視資源。

根據商經局向立法會提交的文件，港台目標明年於香港及內地播放不少於兩項合拍項目，包括將與央視合拍的《香港之味》紀錄片，培養市民愛國情懷；另外，轉播央視「粵港澳大灣區之聲FM頻道」的覆蓋率，擬於明年底前擴大近一倍至99%，讓市民更了解內地現今生活面貌。