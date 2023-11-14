選管會：競選廣告提關愛隊或違法 屢有漏交支持同意書 促候選人留意規則

簡介會昨在伊利沙伯體育館舉行，由陸啟康主持，300多名候選人或其代表出席。過去選舉屢有候選人漏交選舉廣告的支持同意書，陸啟康在簡介會提到候選人在此範疇「經常出現問題」，特別提醒候選人留意規定。

指多因素影響 拒估點票時間

陸啟康又提到，今次不少候選人身兼關愛隊成員，如在選舉廣告提及關愛隊工作或發布相關照片，予人感覺獲關愛隊支持，就可能違法，因為民政事務總署不准許關愛隊以其名義支持任何候選人，候選人變相不可能獲得有關支持同意書。

問答環節期間，有候選人關注今次區選點票時間。陸啟康表示，選管會不會預測點票時間，會受投票率、問題選票數目、是否需要重新點票等因素影響，強調選舉工作人員均努力工作。但他指出，由於地委會界別選民人數較少，預計有關選舉結果「瞓覺之前可知道」。

有候選人問可否出席打礁

陸啟康：注意招致選舉開支

另有候選人就選舉期間的具體情况發問，有人問及選舉期間能否出席「元朗打礁」活動，陸啟康回應稱，須注意避免招致選舉開支。有候選人指很多競選義工年長，選舉郵件「可否不分類直接寄」，郵政署代表重申須按照相關指引郵寄。

廉政公署廉潔選舉統籌李婉芝則提醒，任何人在選舉期間公開呼籲他人不投票或投無效票，即屬違法，在網上轉載有關帖文同樣違法。

（區議會選舉）