NBA名宿申高才通落戶 馬貝利：盼推動港籃 與港孩分享內地體驗

46歲的馬貝利結束13年NBA生涯後，2010年轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），曾效力多個球隊；2014年獲發綠卡，成為內地永久居民。他2018年退役，翌年擔任北京紫禁勇士的總教練，今年9月完約後一直未透露最新發展。馬貝利昨與人才服務辦公室總監劉鎮漢見傳媒，透露已以A類申請人（即年薪達250萬港元）資格，遞交高端人才通行證計劃（高才通）申請。

以年薪250萬資格申請 稱中國文化改變人生

馬貝利稱，當年NBA生涯經歷風波後轉往中國發展，獲內地球迷支持打造雕像，形容中國文化改變他的人生（life-changing）， 相信以美國人身分向本港孩子分享在內地見聞十分特別，盼可帶來啟發。

放下內地多年發展成果，來港展開新一頁，馬貝利不認同是冒險，只是探索更多機會，他不僅希望協助內地推動籃球，亦盼貢獻香港。至於為何選擇來港而非新加坡等地方，他相信香港有適合自己的機會，自己也適合香港。

馬貝利相信日後會經常來港，參與慈善工作及發展業務，盼可成為本港文化一部分。至於對香港的印象，他說2009至2010年起多次訪港，最喜歡是看到李小龍雕像；美食方面，他今次首嘗蛋撻，最愛則是火鍋。他透露目前仍住酒店，笑言香港租金有點昂貴，且空間較北京小。

人才辦：研增體育類別專才申請

劉鎮漢稱馬貝利主動申請高才通，反映香港是個受歡迎、能讓人才發展的地方，而馬貝利是知名人士，相信如文件齊備，很大機會獲批，未來會檢視專才會否新增體育類別。被問為何申請仍在審批階段便公開見記者，劉初時稱「因為佢（馬貝利）係佢」，其後解釋盼藉是次申請鼓勵其他人才來港，政府歡迎不同種族及世界各地人才來港發展。