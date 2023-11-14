住宅升降機4纜全斷下墜 承辦商屢涉事故

住戶：事發時震盪巨響 無人交代原因

樓高15層的嘉安大廈位於白楊街27至29號，是單幢式樓宇，只有一部升降機，昨日升降機仍然被圍封，居民上落都要行樓梯。大堂通告沒交代維修日期及事故原因，管理員表示不清楚維修事宜。居於7樓的女住戶指未有人交代事故原因，過往升降機沒有出現異樣，前日2時許屋內感到強烈震盪及聽到巨響，事後方知升降機下墜。

機署指摩打移位 專家指意外誇張

機電工程署前晚深夜公布，前日下午3時16分接獲通知，涉事大廈於下午約2時45分發生升降機事故，初步調查顯示升降機主驅動機器移位，4條懸吊纜索斷裂，安全鉗發揮作用，將機廂停於一樓層站下方，升降機已即時停止運作。機電署正調查事件，升降機於1979年安裝，署方已要求保養承辦商好歷香港升降機有限公司提交報告。本報致電好歷查詢事件，對方稱不方便回應。

卓越培訓發展中心（電機業）首席教導員（電梯）黎家駒表示，升降機4纜全斷非常罕見，事件誇張。他解釋涉移位的主驅動機器是摩打，推動升降機上落，但暫未知移位原因及如何令纜索全斷。對於有住戶稱感受到震動，黎認為非升降機墜落造成，因安全鉗發揮作用，升降機箱理應不會下墜太多，反而有可能是負責平衡機箱的「對重砣」跌落井底，因而引致震動和響聲。黎提醒市民，遇上升降機事故，最重要保持冷靜，切勿在內跳動，以免安全鉗鬆脫釀成更嚴重意外。

承辦商曾涉6指控 罰款12萬

涉事承辦商好歷於屯門兆安苑的升降機今年8月因部件故障，導致升降機廂出現平層偏差，有乘客絆倒受傷。2018年8月，銅鑼灣美蘭閣同樣屬該承辦商的升降機突然急速升至23樓頂層，再降至5樓才停下，乘客及時察覺異樣步出，一名老婦逃生時被升降機門夾腳跌倒受傷。另外，好歷於2018年8至12月沒確保三間街市6部自動梯保養工程妥善進行，涉專業失當，去年2月被裁定6項違紀指控成立，罰款12萬元，另須支付聆訊費約9萬元。