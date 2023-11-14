大量來電問報警未 站長稱「壓力好大」

忽略兩職員安全「好慚愧」

E供辭提到當晚收到大量市民來電，在法官陳廣池詢問下補充，市民質問「點解冇報警、點解咁耐都冇警察嚟」，他回答已報警，又建議對方也報警，但對方沒理會，僅不斷要求他報警，其中同一把女聲來電5至6次。E在盤問下提到，客務中心有兩名外判職員值勤，並曾來電詢問是否已報警，但不清楚是否有市民要求他們報警，事後他感忽略了兩名職員的安全，「我都好慚愧」。

另外，E得悉月台先後有兩班列車未能關門，兩度派客戶服務主任G和另一下屬到月台處理。約兩三分鐘後，中央控制室請他協助清客，要求乘客下車，他從閉路電視觀察，無留意是否有打鬥或爭執，G則在對講機稱感到人身安全受威脅。G昨供稱當晚11時53分後在月台被市民包圍，他們指有人被打，詢問警察何時到場，他向E查詢後，回答市民已報警。

（反修例風暴）