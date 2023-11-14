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港聞

港聞二

大量來電問報警未 站長稱「壓力好大」

【明報專訊】港鐵元朗站長E的證供另提到，當晚有大量市民來電，指車站有人打架，質問他是否已報警，令他感到「好似壓力好大」；亦有客務中心職員詢問有否報警，他同時忙於處理上司查詢，無暇了解站內情况；另外，月台先後有兩班列車未能關門，E派下屬到月台處理，並從閉路電視監察，沒留意是否有打鬥，其中一名下屬則曾透過對講機稱人身安全受威脅。

忽略兩職員安全「好慚愧」

E供辭提到當晚收到大量市民來電，在法官陳廣池詢問下補充，市民質問「點解冇報警、點解咁耐都冇警察嚟」，他回答已報警，又建議對方也報警，但對方沒理會，僅不斷要求他報警，其中同一把女聲來電5至6次。E在盤問下提到，客務中心有兩名外判職員值勤，並曾來電詢問是否已報警，但不清楚是否有市民要求他們報警，事後他感忽略了兩名職員的安全，「我都好慚愧」。

另外，E得悉月台先後有兩班列車未能關門，兩度派客戶服務主任G和另一下屬到月台處理。約兩三分鐘後，中央控制室請他協助清客，要求乘客下車，他從閉路電視觀察，無留意是否有打鬥或爭執，G則在對講機稱感到人身安全受威脅。G昨供稱當晚11時53分後在月台被市民包圍，他們指有人被打，詢問警察何時到場，他向E查詢後，回答市民已報警。

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 港鐵 元朗站 元朗721事件 反修例事件

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