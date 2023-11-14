見爭執致電警務室 站長：警着按程序 被問同場便衣何反應 稱「印象中冇」

綜合庭上供辭，元朗站高級車站管理主任E在案發日下午近5時到達控制室當值（見表）。當晚8至9時，他收到4至5名市民來電，稱在元朗站外被穿白衣的人騷擾，但沒提及怎樣騷擾，其中一人稱在G出口外被騷擾。他透過閉路電視觀察，並與客戶服務主任G到不同出口巡視，不見有人被騷擾。後來他從B出口的玻璃看到雞地有一批白衣人聚集，但由於鐵路範圍無事發生，他返回控制室。

晚上10時43分，E透過閉路電話看到客務中心有十多人爭執，「指嚟指去，好似揮拳咁」，他認為事態相對嚴重，若有警員即時處理較佳，故沒按正式程序，而是直接致電控制室旁的警務室，要求警方處理。一名軍裝警前來着他「照程序做」，E約1分鐘後按程序聯絡中央控制室代為報警。

何不求助便衣 站長：不知其職責

E在辯方盤問下補充，兩名便衣警於傍晚5至6時到控制室看閉路電視，但不知道他們在執行什麼行動。辯方詢問E為何在向警方錄口供時沒提到便衣警，E稱據他理解，便衣警的任務與 7．21事件無關，「因為我覺得啦，除咗咁橋係7月21號，平時都有警員安排去睇閉路電視」。辯方問到客務中心有人爭執時，控制室的便衣警有何反應，E稱「我記憶中就冇」，又憶述當時至少一名便衣警在看閉路電視。

法官陳廣池追問為何不直接向控制室的便衣警求助，E解釋按他理解警員有不同崗位，不知道便衣警負責什麼工作，故選擇向鐵路警區的警員求助。

辯方另播放拍攝客務中心的閉路電視片段，顯示有白衣人在付費區外揮動物件，部分人跳入付費區。E表示控制室的閉路電視鏡頭集中在客務中心收銀處，他當時沒看到上述片段，亦沒留意是否有人手持物品。

E在盤問下續稱，當晚有市民爬到控制室的大玻璃外，用硬物拍打玻璃，「當時我仲記得我好驚𠻹」。辯方問E認為該市民是否在求助，E稱「印象中佢係攻擊（緊）嘅」，又指在721事件後有其他控制被人用雨傘襲擊，自言「當時都覺得好慶幸，即係我無遇到呢啲情况」。審訊今續。

【案件編號：DCCC 1106/20、1132/22】

明報記者

（反修例風暴）