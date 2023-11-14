Tim Owen本周兩講座取消 一在港大

消息：院長急事離港 平衡風險取消

被控串謀勾結外國勢力的壹傳媒創辦人黎智英早前曾申請委聘Tim Owen，最終引發港府向人大常委會首次提請解釋《港區國安法》。據本報了解，港大法律學院因舉辦Owen講座一度承受壓力，但消息稱「未至於不能舉辦」。據悉，因主持講座的法律學院長傅華伶有急事離港，又找不到其他人主持，平衡風險下，學院決定取消Owen講座。

目前在港處理另一宗刑事上訴案的Owen，原定以「法官、民主及刑事法律」（Judges, Democracy and the Criminal Law）為題演講。根據港大法律學院網頁，他原擬分析西方民主政體冒起的民粹運動，如何威脅到司法獨立及法治，尤其是談及對刑事法律的影響。

法律學院回覆時着記者參看給參加者的通知，沒有進一步評論。