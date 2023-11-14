謝偉俊提23條代國安法 鄧炳強：不能亦不應 葉劉料毋須處理國安法已管行為

謝盼政治「減辣」 鄧：須居安思危

立法會保安事務委員會昨舉行會議討論《施政報告》。謝偉俊認為立法應因時制宜，香港已成功「止暴制亂」，提出由23條取代國安法，「會否香港自行立23條後，就不需要國安法？將國安法所有認為『辣』的方面，可以取消它、讓23條取代它」。他指出，23條立法部分內容或與國安法重疊，整合為一套法律可避免23條和國安法之間字眼有異、出現矛盾，有助執法及法庭裁決。

謝偉俊指出，不少人認為香港近年過分偏重國安，「令香港這個國際城市在從商、國際交易有壓力，惹起很多不必要制裁和非議」。他期望在政治上「減辣」，減少國際社會對香港的反感、疑慮及抹黑。

稱只有安穩環境始吸投資旅客

鄧炳強回應，國安法是中央頒布的全國法律，「23條立法不能夠，亦不應該取代全國性法律。23條應與國安法相輔相成，變為一套完備、協助我們應對國家安全的法律」。他說當局非刻意強調國安，經歷反修例事件必須「居安思危」，質疑認為本港平安無事就可取消國安法及不就23條立法，是錯誤和危險的說法。鄧炳強認為不能因外國抹黑而放棄「應做的事」，強調只有安穩環境才能營商、吸引投資和旅客。

就謝偉俊的言論，葉劉淑儀接受本報查詢稱，國安法地位等同《基本法》，政府不能隨便以23條取代。她認為，國安法已包括分裂國家及顛覆政權的罪行，料23條立法毋須處理。惟由於《基本法》明文列出就7個範疇立法，葉太說可在《刑事罪行條例》加入與國安法類似的條文，處理分裂國家及顛覆政權罪行。

湯家驊：倘有牴觸以國安法為準

行會成員、資深大律師湯家驊認為，由於國安法凌駕本地法律，倘國安法與23條立法有牴觸將以前者為準，不會出現立法重疊問題。他預期，23條立法只會處理國安法未規管的罪行，並補充有需要的地方。2020年有份審理國安法的全國人大前常委譚耀宗稱沒聽聞相關意見，認為香港應先做好立法，填補國安法未規管的內容，是否將國安法併入23條是「後話」。

另外，約6000人因反修例事件被捕但未被控告，新思維狄志遠昨在會上關注最新處理進展。鄧炳強未有回應有多少案件已結案，僅稱已因應證據及當局掌握的情况個別處理。