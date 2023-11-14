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濕貨攤高度設限 食環巡攤守國安

【明報專訊】農曆年宵市場乾貨攤位停設4年後，於2024年回歸，其中維園年宵乾貨攤位今日會展開競投，而濕貨及快餐攤位則於昨日全數租出。競投規例列明，若當局認為檔主在年宵做違法活動或不利國家安全，有權停止有關活動。食環署高級總監許素卿稱，屆時會派員巡邏，並檢視有關貨品有否違規，包括違反《港區國安法》，如發現攤檔違規會發口頭或書面警告，攤檔須在指定時間內停止有關活動，如無停止違規，食環署會終止特許協議收回攤檔。

犯禁字眼難概論 與員工溝通

被問到會否向相關的前線員工提供執法指引，以及貨品有什麼特定字眼即屬違法，許素卿稱難一概而論，署方會與員工保持溝通。

濕貨檔高於3米 須安全證明

今年年宵新增限制攤位高度安排，濕貨攤位限高4.5米，若高於3米，須由合資格者向食環署提交構築物安全證明。被問到為何有高度限制，許素卿稱留意到最近有「好多意外」，年宵市場部分攤檔較高，與業界商討後，期望可提供安全、安心的年宵市場予市民參與。

另外，今年維園年宵快餐檔均以約12萬元作底價，許稱是2019年的六成，希望鼓勵踴躍競投，有攤檔叫價至30口，形容「競爭都係激烈」。她又說，今年將最大的快餐攤位拆成兩檔，可提供更多機會予有意競投攤位者，提供不同食物給市民選擇。她說未有預計人流，但相信維園年宵較受歡迎。

相關字詞﹕國家安全 食環署 維園年宵

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