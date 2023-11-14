濕貨攤高度設限 食環巡攤守國安

犯禁字眼難概論 與員工溝通

被問到會否向相關的前線員工提供執法指引，以及貨品有什麼特定字眼即屬違法，許素卿稱難一概而論，署方會與員工保持溝通。

濕貨檔高於3米 須安全證明

今年年宵新增限制攤位高度安排，濕貨攤位限高4.5米，若高於3米，須由合資格者向食環署提交構築物安全證明。被問到為何有高度限制，許素卿稱留意到最近有「好多意外」，年宵市場部分攤檔較高，與業界商討後，期望可提供安全、安心的年宵市場予市民參與。

另外，今年維園年宵快餐檔均以約12萬元作底價，許稱是2019年的六成，希望鼓勵踴躍競投，有攤檔叫價至30口，形容「競爭都係激烈」。她又說，今年將最大的快餐攤位拆成兩檔，可提供更多機會予有意競投攤位者，提供不同食物給市民選擇。她說未有預計人流，但相信維園年宵較受歡迎。