維園年宵快餐檔 最高呎價疫前八成 濕貨攤競投爆對罵 最貴8.4萬底價13倍

2019後 首次同時設乾、濕、快餐檔

繼2019年後，明年農曆年宵市場再同時設乾濕貨及快餐攤位，4個面積5米乘4米的快餐攤位底價約12萬元，相比2019年相同面積攤位底價約20萬元，便宜約40%；快餐攤位競爭未算激烈，最貴攤位由一名男子以22萬元成交，另3個分別有兩個以18萬元及一個以19.2萬元成交。2019年最貴快餐檔成交價為52萬元，面積為7.6米乘4.8米。

快餐攤主稱乾貨吸年輕人 難料生意

吳先生經9口叫價以19.2萬元投得第二貴的快餐攤位，他計劃賣香港地道小食，認為年宵市場事隔數年再設乾貨，可帶動生意；他對銷售額持平常心，對能回本感樂觀，「有之前六七成（生意）其實都幾好」，又說最重要是天氣好。被問會否憂慮港人北上消費趨勢影響生意，吳認為不能擔心太多，會考慮有何方式吸客，「都控制唔到，唔通同上面搶生意咩！」

以18萬元投得另一快餐攤位的馮先生說，成交價與預想相若，認為重設乾貨攤位有助吸引年輕人逛年宵，期望有多些港人「出嚟行吓」。他認為，農曆新年是傳統節日，市民會願意行年宵，但現時難預計生意額。他又認為今年競投氣氛較淡靜，可能與多人已轉行或對前景無信心有關。

濕貨攤位競爭非常激烈，競投者不時因爭奪攤位對罵，需食環署人員調停。今年濕貨共有5個攤檔以底價6530元成交，而最貴攤位則以8.4萬元成交，接近底價13倍，投得的男子異常激動，不斷咆哮。食環署稱，昨日競投有600名市民出席，濕貨攤位總成交額約518萬元，平均成交價約2.96萬元。

售賣蘭花的李先生以3.5萬元投得「287」攤檔後，再以8.3萬元投得「288」連位，位置鄰近維園興發街入口。他稱金額屬預計內，原預計10多萬投兩個攤位，而去年6.8萬元便投得兩個攤位。被問到為何高價競投，他說：「我投到嗰個，冇理由放棄呢個。」他說疫前生意非常好，場內人山人海，但今年經濟差，未知市民是否願意消費。

蘭花大王：昔三四萬成交 今六七萬仍爭

「蘭花大王」楊小龍今次目標奪10檔，至上午僅取3檔，下午出擊時不時被人承價，顯得十分勞氣。他下午在競投前向傳媒表示，由於人工等成本上升，今年栽種蘭花成本升至約500萬至600萬元；而今次濕貨攤位成交價遠高於以往3萬至4萬元水平，又說不少人是生面孔，部分人六七萬元仍不停叫價，形容「黐線」。

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