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港聞

港聞二

灣區手記：Ola ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子去了葡萄牙一趟，身處一個葡語系國家，在旅遊區用英文還算可以溝通，但在一些本地人生活的地方，英語溝通也會變得困難，很多本地人最多只會說Thank You，哪怕想叫杯咖啡飲，餐牌上亦只有葡萄牙文，如果沒有手機翻譯和指手劃腳，吃一餐倒不容易。

雖然言語不太溝通順暢，不過當地人還是很有禮貌。而抱着既進貴寶地，理應入鄉隨俗的心態，筆者學了兩句葡語，一句是「Ola」，另一句是「Obrigado」，意思分別是你好和謝謝。學成之後，卻又有另一番體會。在一間本地人開的小餐廳，原本筆者只以英文交談，縱使老闆臉掛笑容，但感覺更多是客套，而另一次，筆者對他說「Ola」，笑容還是那笑容，卻感受到一份親切，結帳時再說一句「Obrigado」，對方還開心地糾正筆者發音。

「有些本地人不是不會說英文，而是不想說……」後來聽當地華人解釋，「用英文與外來人交談，他們是出於客套，但如果你講葡文，就算只有一兩句，或者講得不好，他們都會認為你給予了尊重，會樂意和你交談」。

對啊，互相尊重其實一點不難，就算英文是世界共通的主要語言，也不應該一味要求對方遷就自己說英語，人必先自重而後人重之，放諸任何地方都適宜，你試試在上海或廣州跟當地人說一兩句上海話或廣東話，對方的態度肯定大不同呢。

文：尚東美

相關字詞﹕葡萄牙 灣區手記 大灣區

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