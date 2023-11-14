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灣區熱搜：內地灣區首三季GDP升5.1% 高全省 深圳5.4%最高 東莞2%最低

【明報專訊】大灣區內地9市早前先後公布首三季經濟數據，深圳以2.45萬億元（人民幣，下同）的GDP總額位列第一，廣州以2.18萬億元隨其後。累計下來，9市首三季GDP總額達到7.81萬億元，按年升5.1%，增幅比廣東省的4.5%高。

明報記者 陳子凌

從GDP總額來看，深圳及廣州繼續是灣區城市首兩位，而佛山和東莞則排在第三和第四。增速方面，深圳首三季GDP按年升5.4%，也是灣區內地9市中最高，惠州、江門、中山增速則同為5.3%，佛山以4.9%增速名列第五，第六是4.9%增速的廣州，東莞增速排名最末，為2%（見表）。

累計而言，灣區九市首三季GDP共計78,146.53億元，約佔全廣東省的81.3%，較去年同期及去年全年佔比略有提高；增速達到5.1%亦高於全省，反映珠三角地區整體經濟發展速度比起全省而言理想。

粵全年目標5%首三季增4.5%

東莞珠海全年達標存隱憂

據廣東省年初公布，今年全年GDP增長目標為5%以上，從首三季增速已達4.5%而言，達標問題不大；不過，灣區部分城市在經濟達標方面存在隱憂。其中，東莞市在支柱產業電子信息業等受較大衝擊的影響下，GDP增速一度從第一季的2.2%收窄至上半年的1.5%，雖然首三季增速回升至2%，呈現築底企穩的態勢，但與全年5.5%增速目標相比仍有一大段距離。

珠海首三季GDP增速為3.6%，在餘下一季要爭取達到全年6%增速亦不容易。該市首三季的固定資產投資按年下跌11.5%，跌幅較上半年擴大6.6個百分點，當中工業投資增速大幅回落，首三季工業投資按年增長18%，增速較上半年回落23.6個百分點；首三季基礎設施投資增速亦由正轉負，按年下降8.4%，較上半年下滑14.8個百分點；首三季房地產開發投資則年跌35.4%，跌幅較上半年輕微擴大0.7個百分點。此外，珠海的外貿也倒跌，首三季進出口總額按年下降7.7%，但跌幅持續收窄。

至於另外兩個大灣區城市香港及澳門，其中香港政府統計處早前已公布，本港首三季GDP增長僅2.8%，而政府上周亦修訂今年全年經濟增長預測，由8月時的4％至5％，向下修訂至3.2％。澳門至截稿前尚未公布第三季經濟表現，但澳門經濟學會預測，澳門第三季GDP將有相當高的增幅，按年增幅在1.3倍左右；澳門今年上半年GDP增速按年上升71.5%，其中第二季按年增幅更高達1.17倍。

相關字詞﹕經濟數據 大灣區

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