【Emily】葉劉惆悵經濟復蘇遜預期 曾俊華話東京「夜夜繽紛」

葉劉淑儀前日（11日）喺香港仔一間酒樓發現本地客人寥寥可數，絕大部分都係旅行團，而當晚6點後香港仔街上人流亦甚少。葉太呢排四出為區議會候選人拉票，見到唔少街坊，佢引述一名屯門居民話，「現今香港人在晚上一係深閨，一係深圳消費」。

貼酒樓「吉」枱相 葉劉促政府「加把勁」

葉太認為，𠵱家香港市面淡靜，政府要加把勁協助小商戶同基層市民，促進市民留港消費，並吸引更多來自世界各地嘅遊客，以重振本地經濟。

至於衝出香港，笑言終於有得同家人「返鄉下」嘅曾俊華就喺facebook提到，今次係佢自新冠疫情後第一次同屋企人出外旅遊，感覺東京街頭好似少咗啲講普通話嘅旅客，反而撞口撞面都係來自香港嘅朋友，有啲仲主動同佢傾幾句、合照𠻹。佢話，今次特登搵咗晚去一條專食串燒嘅小街，見到間間小店幾乎客滿，係香港好少見到嘅「夜夜繽紛」。

曾俊華仲話當地物價平過香港一大截，加上日圓匯率低，「唔怪得咁多朋友，一有時間就嚟日本度假」。