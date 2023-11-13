倡當局定期列技術需求清單 相達生物：政府科研雙贏

招彥燾為相達生物科技董事長及首席執行官，他早年研發的核心技術，能提高溶劑內檢測樣本濃度，令快測精準度大為改善。他與團隊一直基於此技術研發傳染病及癌症檢測方法，直至新冠疫情，團隊以3周時間開發快速抗原檢測工具，產品獲美國食品藥物管理局（FDA）批准緊急使用，為大中華區首例，亦為公司帶來第一桶金。

他憶述，產品可短時間取得國際認證，與政府當時容許他在社區並行做核酸檢測及快速抗原檢測有關。他說，核酸檢測優點是準確度高，但檢測需時，找出陽性個案時，患者或已在社區播毒數代。他與養和醫院合作取得臨牀數據後，證明快測技術可靠，遂向政府提出在社區檢測時提供並行檢測，提早找出陽性患者，同時累積約2.3萬個臨牀參考數據，助技術取得認證。

倡效美國 可省前期市場研究

招彥燾形容應對新冠是打仗，政府有更大動力試用新技術解決迫切問題，為科企成果轉化帶來契機。現時疫情退卻，他認為要長遠促進本地科企成果轉化，需為業界提供充分的應用場景試用技術。他以美國為例，當地政府每4個月公布一次需求清單，列明部門需哪些技術解決相應問題，建議本港參考，每年公布技術清單，助部門配對新技術應對問題，並為科企提供機會。

他稱由政府公開清單，可讓科企將成果轉化時有明確目標，亦省卻前期市場研究時間和成本；例如開發檢測產品，前期需不斷修訂原型產品滿足市場需求，臨牀測試一般需1至3年，取得認證後才可正式成為商品。他坦言，科企的最大挑戰是無錢和無時間。

讚修例減稅 冀招標「港產」加分

招彥燾亦建議當局為科企提供稅務優惠，以及招標時為本地研發生產的科研產品加分。上月《施政報告》提出，政府明年提交修例建議，專利產生的合資格利潤稅率由現時16.5%減至5%，招形容是好開始，但指取得專利需時，本地初創在開發技術的各階段均需大量資源，期望當局提供研發支出免稅等措施，讓初創在早期更靈活調配資源。

明報記者 鄭律銘