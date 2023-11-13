明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

倡當局定期列技術需求清單 相達生物：政府科研雙贏

【明報專訊】政府去年底公布《香港創新科技發展藍圖》，將生命健康科技列為重點發展產業之一。從事檢測技術研發的生物科技公司負責人招彥燾表示，對科企而言，將成果轉化的最大挑戰在於探索市場需時且涉巨大成本；他以自身在新冠疫情期間迅速開發快測產品的經驗為例，指政府當時為解決迫切問題，有更大動力試用新技術，為科企帶來契機。招建議政府長遠建立機制定期公布技術需求清單，為部門徵求新技術應對相關問題，既有助政府解難，亦有助科企推進成果轉化。

招彥燾為相達生物科技董事長及首席執行官，他早年研發的核心技術，能提高溶劑內檢測樣本濃度，令快測精準度大為改善。他與團隊一直基於此技術研發傳染病及癌症檢測方法，直至新冠疫情，團隊以3周時間開發快速抗原檢測工具，產品獲美國食品藥物管理局（FDA）批准緊急使用，為大中華區首例，亦為公司帶來第一桶金。

他憶述，產品可短時間取得國際認證，與政府當時容許他在社區並行做核酸檢測及快速抗原檢測有關。他說，核酸檢測優點是準確度高，但檢測需時，找出陽性個案時，患者或已在社區播毒數代。他與養和醫院合作取得臨牀數據後，證明快測技術可靠，遂向政府提出在社區檢測時提供並行檢測，提早找出陽性患者，同時累積約2.3萬個臨牀參考數據，助技術取得認證。

倡效美國 可省前期市場研究

招彥燾形容應對新冠是打仗，政府有更大動力試用新技術解決迫切問題，為科企成果轉化帶來契機。現時疫情退卻，他認為要長遠促進本地科企成果轉化，需為業界提供充分的應用場景試用技術。他以美國為例，當地政府每4個月公布一次需求清單，列明部門需哪些技術解決相應問題，建議本港參考，每年公布技術清單，助部門配對新技術應對問題，並為科企提供機會。

他稱由政府公開清單，可讓科企將成果轉化時有明確目標，亦省卻前期市場研究時間和成本；例如開發檢測產品，前期需不斷修訂原型產品滿足市場需求，臨牀測試一般需1至3年，取得認證後才可正式成為商品。他坦言，科企的最大挑戰是無錢和無時間。

讚修例減稅 冀招標「港產」加分

招彥燾亦建議當局為科企提供稅務優惠，以及招標時為本地研發生產的科研產品加分。上月《施政報告》提出，政府明年提交修例建議，專利產生的合資格利潤稅率由現時16.5%減至5%，招形容是好開始，但指取得專利需時，本地初創在開發技術的各階段均需大量資源，期望當局提供研發支出免稅等措施，讓初創在早期更靈活調配資源。

明報記者 鄭律銘

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

貝澳濕地擬劃康樂 環團憂助長破壞 港最大水牛田有部分不屬「受規管地區」 遭倒泥鋪石屎
貝澳濕地擬劃康樂 環團憂助長破壞 港最大水牛田有部分不屬「受規管地區」 遭倒泥鋪石屎
土拓研究：生態價值高需修復 規劃署：涉事6公頃非保育區
土拓研究：生態價值高需修復 規劃署：涉事6公頃非保育區
陳茂波談美國行：宣傳港機遇交朋友 將晤美工商界
陳茂波談美國行：宣傳港機遇交朋友 將晤美工商界
網騙拘223人 八旬婦失900萬 破265案涉款1.8億 訛稱專家誘投資虛幣金匯
網騙拘223人 八旬婦失900萬 破265案涉款1.8億 訛稱專家誘投資虛幣金匯
首辦越野賽車「難完美」 文體局主辦方將檢討 獲1700萬資助 議員促研監管商業賽
首辦越野賽車「難完美」 文體局主辦方將檢討 獲1700萬資助 議員促研監管商業賽
日收千元助入票涉500萬 彈票黨招攬 運輸工被捕
日收千元助入票涉500萬 彈票黨招攬 運輸工被捕
指籃球場黃牛1200元兩小時 教練：SmartPLAY難遏「炒場」
指籃球場黃牛1200元兩小時 教練：SmartPLAY難遏「炒場」
防洪工程 申撥款招標同步
防洪工程 申撥款招標同步
過路婦遭撞飛不治 七旬小巴司機被捕
過路婦遭撞飛不治 七旬小巴司機被捕
譚耀宗：無民主派非欠多元 稱不排除低於兩成 劉兆佳指區選成敗非看投票率
譚耀宗：無民主派非欠多元 稱不排除低於兩成 劉兆佳指區選成敗非看投票率
傳穆家駿夠票 梁熙：勿信謠言
傳穆家駿夠票 梁熙：勿信謠言
社署資源中心支援 六成照顧者未聽聞
社署資源中心支援 六成照顧者未聽聞
健兒讚水質 維港泳名額盼增至5000 港將稱出發情况亂 泳總：會試分批落水
健兒讚水質 維港泳名額盼增至5000 港將稱出發情况亂 泳總：會試分批落水
半世紀前伴父渡維港 今攜女同游傳承愛好
半世紀前伴父渡維港 今攜女同游傳承愛好
自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健
自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健
智建機械技術：請人主要靠員工轉介
智建機械技術：請人主要靠員工轉介
港大地盤同現吊運意外 今年至少10宗 業界將設委員會檢視流程
港大地盤同現吊運意外 今年至少10宗 業界將設委員會檢視流程
灣區熱搜：舊改「硬骨頭」 穗製衣村方案出爐 留產業拆「握手樓」 平衡多方利益費思量
灣區熱搜：舊改「硬骨頭」 穗製衣村方案出爐 留產業拆「握手樓」 平衡多方利益費思量
灣區熱搜：房企爆煲推進停滯 國企落場「求穩」難快
灣區熱搜：房企爆煲推進停滯 國企落場「求穩」難快
灣區熱搜：長三角改造不吝虧蝕 珠三角追求經濟利益
灣區熱搜：長三角改造不吝虧蝕 珠三角追求經濟利益
灣區熱搜：深圳「統租」曾成樣板 趕走原租客輿論反彈
灣區熱搜：深圳「統租」曾成樣板 趕走原租客輿論反彈
【Emily】葉劉惆悵經濟復蘇遜預期 曾俊華話東京「夜夜繽紛」
【Emily】葉劉惆悵經濟復蘇遜預期 曾俊華話東京「夜夜繽紛」
【Emily】獲邵逸夫獎 用廣東話發言 丘成桐：由港培養 向此地致敬
【Emily】獲邵逸夫獎 用廣東話發言 丘成桐：由港培養 向此地致敬
【Emily】11‧19長者日 2000店舖有優惠
【Emily】11‧19長者日 2000店舖有優惠
【Emily】議員工作忙 姚柏良鄭泳舜代表立會渡海泳
【Emily】議員工作忙 姚柏良鄭泳舜代表立會渡海泳
【Emily】前北九裁判院「開庭」 林定國任「法官」
【Emily】前北九裁判院「開庭」 林定國任「法官」
【Emily】糧船灣半日遊新路線 不止自然美 仲有鄉村美
【Emily】糧船灣半日遊新路線 不止自然美 仲有鄉村美