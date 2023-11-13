港大地盤同現吊運意外 今年至少10宗 業界將設委員會檢視流程

有讀者向本報提供照片，顯示涉事工地一個藍色貨櫃疑吊運期間疑傾側墮下，並擱於工地圍板及吊機車之間。港大發言人回覆本報確認，本月11日大學道二號重建項目工地執行吊運工序時發生事故，修正工作已在同日稍後時間完成，項目團隊已即時暫停工程詳細檢查，並已要求承建商就事件提交調查報告及加強工地安全管理，事件中無人受傷。勞工處回覆稱正了解事件。

孫玉菡：嚴肅跟進近日事故

被問到日前油麻地地盤吊運意外是否涉人為疏忽、今年發生多宗吊運意外是否反映空有守則但業界不跟進，孫玉菡稱，一定會嚴肅跟進調查最近數宗涉吊運的工業意外，如發現僱主或工人違反職安條例或不按作業守則工作，一定嚴肅跟進，政府一向高度重視工業安全。他說會再加緊巡查，亦會與業界合作加強向工友灌輸安全意識。

上周兩宗吊運工意業外均涉政府地盤，被問政府是否未能以身作則，孫玉菡稱不論私人或工務工程地盤，政府一向重視安全要求，勞福局與發展局保持溝通，設法加強地盤安全，尤其工務工程。

建造業議會表示，對近日連續發生的建造業意外深感遺憾及高度關注，短期內將成立專責委員會與業界主要持份者開會，檢視現有作業標準和程序，包括如何加強訓練、評核及加強個人安全責任，以提升工人安全意識和技能水平及稽核工地安全的安排。

該會稱與勞工處已明確制定必須遵守的安全措施，旨在確保吊運工作安全，惟最近頻繁發生的意外顯示上述措施未有充分執行和遵守，強烈呼籲東主到工地傳遞安全信息及所有承建商加強對吊運工作的安全措施，並敦促業界施工遵循安全指引，積極使用安全智慧工地系統等。