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港聞

港聞二

半世紀前伴父渡維港 今攜女同游傳承愛好

【明報專訊】歷史悠久的維港渡海泳除了是本地著名體育盛事，亦是幾代港人的共同活動。今年61歲的Helen，半世紀前年僅11歲時首次跟隨熱愛游泳的父親參加渡海泳，儘管起初恐懼海浪，結果一試愛上，「好難忘海港所有大船小船都為我而停下，讓我游泳」。「父女檔」從此每年上陣，直至1978年後渡海泳停辦。2011年復辦後，Helen翌年起先後多屆參與，有數次更與女兒同游，「一代傳一代」。Helen的父親已於前年離世，她說：「希望能繼續參與，去紀念和傳承父親的嗜好。」

與渡海泳「共度」50年，Helen至今仍保持熱誠，她今年與同事參加優悠組賽事，笑言「（比賽）前一晚太興奮瞓唔着」。多年來維港泳賽事路線數度改動，Helen形容，即使感到維港變窄、賽道變短，每次仍對維港感到驚歎。她以昨日賽事為例，今次由灣仔游到尖沙嘴，「一看天空，就會看到左邊是IFC（中環國金中心），右邊是ICC（西九龍環球貿易廣場）。好偉大之餘，亦傳揚香港靠海港起家的特色」。

維港縱變窄 仍感「好偉大」

Helen補充，受傳承的女兒10多歲便參加維港泳，一家人更曾到瓊州海峽及土耳其參加游泳渡海慈善活動，分別籌得45萬和26萬港元幫助有需要的人，同時以行動推廣游泳。

明報記者 郭曉欣

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