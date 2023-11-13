半世紀前伴父渡維港 今攜女同游傳承愛好

與渡海泳「共度」50年，Helen至今仍保持熱誠，她今年與同事參加優悠組賽事，笑言「（比賽）前一晚太興奮瞓唔着」。多年來維港泳賽事路線數度改動，Helen形容，即使感到維港變窄、賽道變短，每次仍對維港感到驚歎。她以昨日賽事為例，今次由灣仔游到尖沙嘴，「一看天空，就會看到左邊是IFC（中環國金中心），右邊是ICC（西九龍環球貿易廣場）。好偉大之餘，亦傳揚香港靠海港起家的特色」。

維港縱變窄 仍感「好偉大」

Helen補充，受傳承的女兒10多歲便參加維港泳，一家人更曾到瓊州海峽及土耳其參加游泳渡海慈善活動，分別籌得45萬和26萬港元幫助有需要的人，同時以行動推廣游泳。

明報記者 郭曉欣