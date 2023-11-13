健兒讚水質 維港泳名額盼增至5000 港將稱出發情况亂 泳總：會試分批落水

維港泳名額由去年的1500個增至4000個，參賽者需由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭游到尖沙嘴星光大道，全程約1公里。賽事分為「競賽組」和「優悠組」，前者於早上約7時半率先在鳴笛聲中開始。不計名次的優悠組緊隨其後分5組出發。26人中途不適需上船退出，另有1人頭暈送院、情况穩定。

泳手：靠岸可見海底大石

來自江蘇的許先生事隔5年再參加維港泳優悠組，他說以前下水時會聞到比較重的汽油味，亦有垃圾漂浮，今次在水中只碰到一兩根海草，感覺水質大幅改善。另一姓黃泳手亦稱感覺海水較去年清澈，靠岸落水一刻更看到海底有數塊大石。

需以輪椅代步、年過65歲的黃先生是優悠組參加者，他指自己腰部以下乏力，僅靠雙手游泳，今次是他第九次參加維港泳，碰上海水逆流和大浪，令他嗆了5至6次海水，比較辛苦，「未試過飲這麼多（海）水」。

首次參加維港泳的12歲泳手Aiden稱，「上來（上岸）的時候很累，因浪向着自己方向漂，與浪搏鬥很累」；他說比賽過程感到緊張，曾擔心會「迷路」，但下水後看見旁邊數十人一起游，認為很安全，亦很開心成功跨過維港，希望明年再參加。

競賽組方面，國際組、公開組、學校組男、女子個人賽全部一同出發。奪得國際組季軍的港隊代表聶芷彥賽後指太多人同時落水，情况較為混亂，「被人打了好多次」。

邀200國泳手

泳總擬淺水灣辦世界賽

泳總會長王敏超回應稱，難控制爭先恐後情况，會嘗試一批批人下水，盡量改善；對於今年實際出席人數與名額相差逾千人，他解釋，部分人未有參加或通過水試，亦有人臨時沒出席。他期望明年名額可增至5000人，又透露計劃在淺水灣舉辦世界賽，邀請200多個國家泳手到港參加10公里賽。

逾千名額無盡用 稱部分未過水試

今屆起步禮由政務司長陳國基、文化體育及旅遊局長楊潤雄、新世界行政總裁鄭志剛及立法會體演文出界議員霍啟剛等主持。陳國基隨後於社交平台發文表示，今年維港泳除了邀請本地選手，亦有來自不同國家地區的精英選手參與，煥發香港作為「亞洲盛事之都」的魅力。