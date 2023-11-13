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港聞

港聞二

社署資源中心支援 六成照顧者未聽聞

【明報專訊】社署轄下有19間家長／親屬資源中心（下稱資源中心）為殘疾人士照顧者提供支援。44歲的陳先生5年前確診多發性硬化症，擔起照顧者重擔的妻子陳太因此患上焦慮、抑鬱和驚恐症，須定期覆診，但她從未聽聞資源中心提供服務，認為政府對照顧者情緒支援不足。

八成受訪者從未使用

「關注殘疾人士照顧者平台」調查發現，近六成照顧者未聽聞資源中心，至於有使用相關服務的照顧者中，只約三成曾獲輔導。平台建議資源中心轉型，並加強個案管理服務，成為照顧者服務窗口。

平台今年8至10月以問卷形式訪問361名照顧者，主要為有特殊教育需要（SEN）兒童、智力障礙及肢體殘障者的照顧者，發現近八成未曾使用資源中心服務，近六成未曾聽聞資源中心；曾用服務的照顧者中，分別有71.6%及59.5%曾使用為照顧者及患者提供的小組服務或興趣班，33.8%曾接受照顧者個人輔導。

逾九成受訪者建議資源中心加強照顧者輔導及增加社工等人手，近七成建議提供暫託服務、培訓同路人支援照顧者，以及提供個案管理服務。

照顧丈夫情緒拖垮 盼增支援

陳先生患有多發性硬化症，手顫抖、常跌倒。陳太憶述去年11月感染新冠期間，丈夫突在家暈倒，才發現他染疫並發高燒，須召救護車送院。她肩負照顧重任，情緒被拖垮，需在公院精神科覆診，過去兩年停薪留職，積蓄耗得七七八八。她說從不知道有資源中心，而公院雖有臨牀心理學家提供諮詢服務，惟每9個月覆診一次、每次40分鐘，作用不大，希望從資源中心得到更多情緒支援。

現主要服務SEN童家長

團體促中心重新定位

平台發言人黎沛薇稱，資源中心主要提供小組服務，大部分是服務SEN兒童的家長，與綜合家庭服務中心等定位重疊，忽略其他殘疾類別照顧者需要。黎建議將資源中心重新定位為照顧者支援中心，集中以家庭為單位跟進個案，同時支援照顧者和患者。

政府今年9月推出照顧者支援專線，黎指出，專線主要提供緊急支援，仍須轉介其他服務長期配合，相信重新定位的資源中心有助承託專線服務需求。

相關字詞﹕關注殘疾人士照顧者平台 社署 家長／親屬資源中心 照顧者支援專線 照顧者支援 照顧者

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