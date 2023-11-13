傳穆家駿夠票 梁熙：勿信謠言

指民調穆僅第三

灣仔區直選5人爭兩席。民建聯在灣仔區只有穆家駿參選，昨在北角總部舉行造勢大會，3名前任黨主席現身站台，包括立法會前主席曾鈺成、全國人大前常委譚耀宗、全國人大常委李慧琼，現任主席陳克勤亦有出席。穆家駿表示，今次選情十分緊張，呼籲選民支持。他在前年東京奧運曾批評港隊羽毛球代表伍家朗穿上沒有區徽的黑衣參賽，言論引起爭議，最終道歉。穆回應稱不擔心以往爭議影響選情，相信選舉比併的是政綱和社區服務。梁熙表示，有民調顯示穆家駿在灣仔區5名候選人中排名第三，惟最近區內流傳穆家駿「夠票」、可轉投其他人。他呼籲民建聯支持者別聽信謠言，保住該黨在灣仔的唯一議席。

另外，工聯會在荃灣、葵青7名直選及地委會界別候選人昨午先在葵涌廣場外造勢，然後到區內舉行巴士巡遊。工聯會立法會議員陳穎欣表示，工聯會首次在荃灣、葵青所有選區出選 ，7名候選人於地區扎根多年，冀「區區都有工聯代表」。

工聯首出戰荃葵 冀區區有代表

勞聯立法會議員林振昇亦有出席，他表示與陳穎欣在區內設聯合辦事處，一向有合作。他說勞聯與工聯會一直是勞工界「好拍檔」，爭取改善勞工權益，冀該區選民投票支持工聯會。勞聯亦派張瑩瑩參選深水埗東直選，勞聯等人昨日在區內派發「勞工主題」單張宣傳。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）