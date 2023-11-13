譚耀宗：無民主派非欠多元 稱不排除低於兩成 劉兆佳指區選成敗非看投票率

譚拒評投票率 冀市民用票支持新制

改制後首次區選12月10日舉行，政府推出「區選夜繽紛」等活動，積極鼓勵市民投票。不過，劉兆佳預期今次選舉投票率逾兩成已是「相當不錯」，不排除低於兩成。他說，由於區議會改制，加上未有非建制派「入閘」，料民主派支持者不會投票，現時只能鼓勵建制派及沒有政治取向的選民投票，因此投票率或較低。

劉兆佳強調，區選成敗非取決於投票率，質疑要鼓勵反對改制的市民投票，從而推高投票率，是「緣木求魚」和「捉錯用神」，應放眼新一屆區議會的工作成果。

劉：盼泛民支持者推高投票率「緣木求魚」

譚耀宗昨被問到區選投票率時，表示不會評估投票率高低，亦沒有定目標，冀當局與各方繼續積極推動市民投票。非建制派絕迹今屆區選，部分建制派亦未能取得足夠「三會」（防火、滅罪及分區委員會）提名。

被問到情况是否不理想，譚耀宗強調新制度是開放的，「沒什麼理想不理想」，不認為區議會沒有民主派就是不多元，「沒有以前反對派進入議會，就變成沒有多元化，我認為不是這樣看」。他認為今屆選舉競爭仍激烈，一眾「愛國者」均有共同目標，希望改善社區管治。

有意見認為政府應改善三會提名制度，譚耀宗稱現時提名期已結束，「現階段不是談（爭取）提名難與易的問題」。他說，三會委員有豐富社區工作經驗，尊重他們的決定，認為提名與否要視乎參選者表現，如對參選人沒信任，或認為其過往表現難予人信心，就不會提名。譚耀宗寄語未能入閘者，今後可多認識三會委員及介紹自己。

屈穎妍：低投票率表示大眾不認同改制

專欄作家屈穎妍昨出席工聯會新界西南候選人造勢活動時，表示很多市民指今次所有候選人均是「愛國者」，認為「你們贏晒啦」，可不用投票。她指出，區選每張選票除為了支持心儀候選人，也反映對區議會改制的支持，她希望市民踴躍投票，「如果大家都覺得贏晒啦，不用投票的話，其實低投票率表示什麼？表示大家不認同（改制）」。

2023年區議會選舉候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

明報記者

（區議會選舉）