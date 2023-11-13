過路婦遭撞飛不治 七旬小巴司機被捕

彈5米外當場死亡

遭小巴撞斃的58歲姓司徒女子，頭及身體多處嚴重受傷，當場死亡，警方臨時以帳篷遮蓋遺體。75歲姓湯小巴男司機事後在現場協助警方了解經過。經初步調查後，湯涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，由警車帶署扣留調查。案件交由東九龍總區交通部特別調查隊跟進。警方呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 0277或3661 0263與調查人員聯絡。

現場為彩虹道近啟翔苑對開、兩條行車線往彩虹邨方向的路段。事發於昨早7時許，司徒於設有交通燈的行人過路處橫過馬路時，駛至的小巴疑收掣不及把她撞飛。女子飛彈約5米墜地重傷昏迷，倒卧快線。涉事的111路線小巴，往來將軍澳寶林與新蒲崗康強街，意外後車頭輕微凹陷，打斜停在兩條行車線之間，黃色行人過路處留有一段煞車痕，小巴附近遺留血漬及死者的物品。

司機向警員講述事件經過，警員翻查行車紀錄儀及向目擊者查問。司徒的數名親友接獲通知趕到現場，其中一名女親友驚聞噩耗，情緒激動跪地痛哭，其後由女警及其他親友攙扶離開。意外後，警方封鎖兩條行車線蒐證。仵工將遺體舁送殮房，涉事路段漸回復正常行車。