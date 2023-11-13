防洪工程 申撥款招標同步

發展局長甯漢豪昨日發表網誌表示，氣候變化是全球共同的挑戰，相信透過加快落實多項防洪工程，將會進一步提升本港防洪能力，有效減低各區水浸風險。

務署署理高級工程師（九龍及新界南）潘浩然表示，署方正在尖沙嘴市政局百周年紀念花園地下，以及觀塘秀雅道遊樂場地下興建蓄洪池，以進一步紓緩九龍區水浸風險。

工程師指暴雨下蓄洪池見效

潘浩然指出，渠務署轄下4個分別位於大坑東、上環、跑馬地及安秀道的蓄洪池，暴雨期間發揮作用；今年9月熱帶氣旋「海葵」帶來連場暴雨，其間大坑東蓄洪池和跑馬地地下蓄洪池的高峰儲水量曾達到其最大設計容量，上環和安秀道蓄洪池高峰儲水量則曾達到最大設計容量的四成。

渠務署亦應用創新技術，例如在不同地點安裝約300個「遠程防洪裝置」，24小時收集水位和潮位等數據，實時監察主要河道和水道狀况，迅速採取應變措施。