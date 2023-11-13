明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

防洪工程 申撥款招標同步

【明報專訊】受極端氣候變化影響，香港早前出現嚴重暴雨，多區出現水浸。今年《施政報告》提出，政府將推展逾80億元的雨水排放系統改善工程，包括黃大仙及港島東區等曾發生嚴重水浸事故的地區。渠務署將於2024/25年度為7項雨水排放系統改善工程向立法會申請撥款，並同步招標，盡量縮短工程設計、採購及施工所需的時間，盡快開展和完成工程。

發展局長甯漢豪昨日發表網誌表示，氣候變化是全球共同的挑戰，相信透過加快落實多項防洪工程，將會進一步提升本港防洪能力，有效減低各區水浸風險。

務署署理高級工程師（九龍及新界南）潘浩然表示，署方正在尖沙嘴市政局百周年紀念花園地下，以及觀塘秀雅道遊樂場地下興建蓄洪池，以進一步紓緩九龍區水浸風險。

工程師指暴雨下蓄洪池見效

潘浩然指出，渠務署轄下4個分別位於大坑東、上環、跑馬地及安秀道的蓄洪池，暴雨期間發揮作用；今年9月熱帶氣旋「海葵」帶來連場暴雨，其間大坑東蓄洪池和跑馬地地下蓄洪池的高峰儲水量曾達到其最大設計容量，上環和安秀道蓄洪池高峰儲水量則曾達到最大設計容量的四成。

渠務署亦應用創新技術，例如在不同地點安裝約300個「遠程防洪裝置」，24小時收集水位和潮位等數據，實時監察主要河道和水道狀况，迅速採取應變措施。

相關字詞﹕防洪工程 渠務署

上 / 下一篇新聞

貝澳濕地擬劃康樂 環團憂助長破壞 港最大水牛田有部分不屬「受規管地區」 遭倒泥鋪石屎
貝澳濕地擬劃康樂 環團憂助長破壞 港最大水牛田有部分不屬「受規管地區」 遭倒泥鋪石屎
土拓研究：生態價值高需修復 規劃署：涉事6公頃非保育區
土拓研究：生態價值高需修復 規劃署：涉事6公頃非保育區
陳茂波談美國行：宣傳港機遇交朋友 將晤美工商界
陳茂波談美國行：宣傳港機遇交朋友 將晤美工商界
網騙拘223人 八旬婦失900萬 破265案涉款1.8億 訛稱專家誘投資虛幣金匯
網騙拘223人 八旬婦失900萬 破265案涉款1.8億 訛稱專家誘投資虛幣金匯
首辦越野賽車「難完美」 文體局主辦方將檢討 獲1700萬資助 議員促研監管商業賽
首辦越野賽車「難完美」 文體局主辦方將檢討 獲1700萬資助 議員促研監管商業賽
日收千元助入票涉500萬 彈票黨招攬 運輸工被捕
日收千元助入票涉500萬 彈票黨招攬 運輸工被捕
指籃球場黃牛1200元兩小時 教練：SmartPLAY難遏「炒場」
指籃球場黃牛1200元兩小時 教練：SmartPLAY難遏「炒場」
過路婦遭撞飛不治 七旬小巴司機被捕
過路婦遭撞飛不治 七旬小巴司機被捕
譚耀宗：無民主派非欠多元 稱不排除低於兩成 劉兆佳指區選成敗非看投票率
譚耀宗：無民主派非欠多元 稱不排除低於兩成 劉兆佳指區選成敗非看投票率
傳穆家駿夠票 梁熙：勿信謠言
傳穆家駿夠票 梁熙：勿信謠言
社署資源中心支援 六成照顧者未聽聞
社署資源中心支援 六成照顧者未聽聞
健兒讚水質 維港泳名額盼增至5000 港將稱出發情况亂 泳總：會試分批落水
健兒讚水質 維港泳名額盼增至5000 港將稱出發情况亂 泳總：會試分批落水
半世紀前伴父渡維港 今攜女同游傳承愛好
半世紀前伴父渡維港 今攜女同游傳承愛好
自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健
自動鑽孔機械人 紓人手荒改善職安健
智建機械技術：請人主要靠員工轉介
智建機械技術：請人主要靠員工轉介
港大地盤同現吊運意外 今年至少10宗 業界將設委員會檢視流程
港大地盤同現吊運意外 今年至少10宗 業界將設委員會檢視流程
倡當局定期列技術需求清單 相達生物：政府科研雙贏
倡當局定期列技術需求清單 相達生物：政府科研雙贏
灣區熱搜：舊改「硬骨頭」 穗製衣村方案出爐 留產業拆「握手樓」 平衡多方利益費思量
灣區熱搜：舊改「硬骨頭」 穗製衣村方案出爐 留產業拆「握手樓」 平衡多方利益費思量
灣區熱搜：房企爆煲推進停滯 國企落場「求穩」難快
灣區熱搜：房企爆煲推進停滯 國企落場「求穩」難快
灣區熱搜：長三角改造不吝虧蝕 珠三角追求經濟利益
灣區熱搜：長三角改造不吝虧蝕 珠三角追求經濟利益
灣區熱搜：深圳「統租」曾成樣板 趕走原租客輿論反彈
灣區熱搜：深圳「統租」曾成樣板 趕走原租客輿論反彈
【Emily】葉劉惆悵經濟復蘇遜預期 曾俊華話東京「夜夜繽紛」
【Emily】葉劉惆悵經濟復蘇遜預期 曾俊華話東京「夜夜繽紛」
【Emily】獲邵逸夫獎 用廣東話發言 丘成桐：由港培養 向此地致敬
【Emily】獲邵逸夫獎 用廣東話發言 丘成桐：由港培養 向此地致敬
【Emily】11‧19長者日 2000店舖有優惠
【Emily】11‧19長者日 2000店舖有優惠
【Emily】議員工作忙 姚柏良鄭泳舜代表立會渡海泳
【Emily】議員工作忙 姚柏良鄭泳舜代表立會渡海泳
【Emily】前北九裁判院「開庭」 林定國任「法官」
【Emily】前北九裁判院「開庭」 林定國任「法官」
【Emily】糧船灣半日遊新路線 不止自然美 仲有鄉村美
【Emily】糧船灣半日遊新路線 不止自然美 仲有鄉村美