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指籃球場黃牛1200元兩小時 教練：SmartPLAY難遏「炒場」

【明報專訊】康文署新訂場系統SmartPLAY上周四推出，首兩天一度「死機」，均錄得20萬人登入。文化體育及旅遊局長楊潤雄表示首兩天遇到不同困難，大量使用者同時登入，要處理大批支付。康文署採用新系統後，有籃球教練稱仍有「黃牛」在WhatsApp及facebook群組炒場，質疑是「20萬個電腦機械程式」搶場地，新系統未能遏止炒風。

楊潤雄：用前難測試每種情景

昨被問到SmartPLAY推出前有否測試及制定後備方案，楊潤雄稱當局有不同後備方案，包括重啓系統、重用舊系統等，但當時認為短期內可解決問題；他說事前測試多次，但難以測試每個情景、預備所有方案。

資深籃球教練劉嘉豪向本報表示，留意到網上仍有WhatsApp及facebook群組炒場，認為系統「九成防止不到」，室內籃球場炒價達1000至1200元兩小時。他認為主因是場地不足導致炒賣，而做運動的市民愈來愈多，供求失衡會更嚴重，需興建更多場地才可解決，或與學校合作，開放校舍體育設施。

教練指癥結供應不足

政府資訊科技總監辦公室早前推行試點，要求部門推出新的大型電子服務前，由資科辦安排的獨立測試服務承辦商額外檢查負荷量。本報查詢SmartPLAY是否在試點計劃內，資科辦回覆會於本周內向各政府部門公布新措施詳情。

至於具體測試內容及相關開支，資科辦稱因應服務要求和系統規模而異，例如預期受眾人數和交易量和最高使用時段等。資科辦會與相關部門協商，按其系統規模及服務要求建議預算。

相關字詞﹕炒場 康文署

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