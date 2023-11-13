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港聞

港聞二

日收千元助入票涉500萬 彈票黨招攬 運輸工被捕

【明報專訊】一名37歲男子被詐騙集團招攬，協助將空頭支票存入銀行，涉以欺騙手段取得財產等罪被捕。警方相信被捕人曾在觀塘區的銀行存入多張空頭支票，總值逾500萬元，他被帶署扣查。

搜9張各10萬空頭支票

觀塘警區重案組第一隊主管督察梁曼宜表示，根據情報分析及深入調查，重案組探員上周五（10日）下午4時許，在觀塘開源道一間銀行外拘捕37歲姓葉男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有虛假文書」。葉報稱運輸工人，警方在其身上搜獲9張空頭支票，每張金額10萬元，另有8張銀行支票機入票單據。警方相信葉當日於觀塘區不同銀行存入8張支票，金額由3.9萬至130萬元不等，總值約480萬。另外，他上周二（7日）亦在區內銀行存入一張空頭支票，涉款約2.5萬美元（約19.5萬港元）。

另8單據涉480萬

調查顯示，葉透過網上社交平台「搵快錢」廣告，被詐騙集團招攬，按對方指示將空頭支票存入銀行，換取每日約1000元酬勞。存票過程中，他按指示輸入與支票面額不同的銀碼，再將有關存票收據傳送予詐騙集團。當賣家收到收據，誤信貨款已存入戶口，於是安排發貨。

不過，銀行一般會在交易後兩個工作日才確認入帳，而銀行會因入票金額及支票面額不符而彈票，取消交易，令賣家蒙受損失。警方指空頭支票存入予3名內地戶口持有人及4間內地公司，但暫未接獲有關公司求助。

相關字詞﹕管有虛假文書 欺騙手段取得財產 彈票黨

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