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首辦越野賽車「難完美」 文體局主辦方將檢討 獲1700萬資助 議員促研監管商業賽

【明報專訊】獲政府頒授M品牌的國際汽聯（FIA）世界場地越野車錦標賽（World RX）年終賽昨在中環海濱落幕，一連兩日賽事連番「甩轆」，除因工程延誤令賽道臨時「縮水」，更要推遲開鑼、刪減賽事。文化體育及旅遊局長楊潤雄稱，賽會首次在港辦賽，賽事完結後會商討如何改善。有份審批M品牌資助的議員認為政府須全盤檢視如何監管商業機構辦賽，包括資助審批準則，但要考慮參與太多會否令人卻步。

賽會冀明年再來港

文體旅局前晚回覆稱，World RX獲M品牌1500萬元上限配對撥款資助。本報翻查M品牌申請指引，發現除配對撥款資助外，主辦方可申請其他補助。該局昨回覆本報，稱主辦方World RX HK今年7月向大型體育活動事務委員會申請，委員會除批出1500萬元資助外，另批出各100萬元租場及市場推廣直接補助，三者共1700萬元。

賽事周六開賽前臨時取消龍和道長直路段，令賽道總長度縮至本季最短約800米，賽事推遲近4小時開始。World RX執行總監Arne Dirks賽後盛讚現場氣氛良好，強調首次在港辦賽難求完美，會檢討不足，期望明年再來港辦賽。香港站賽事首席顧問雲維熹稱，明年能否續辦視乎中環海濱場地供應。

協辦方：僅大半年籌備「逼出來」

賽會今年3月底公布於中環海濱辦賽，協辦方之一、中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培昨向本報承認籌備時間不足，大型國際賽事一般「今年plan（計劃）定明年」，但今次僅用大半年，連場地也需政府統籌，「所有事情都是逼出來（才辦得成）」。

對於縮短賽道和延遲開賽，楊潤雄稱賽會按國際比賽要求，並由FIA與本港主辦方按實際情况共同決定，雖然部分觀眾或失望，但整體氣氛良好。他稱賽會首次選馬路作賽道，或增技術困難，當局會與賽會商討，期望日後可處理更好。

M品牌申請審批採取計分制（見表），以100分為滿分，獲頒M品牌活動須至少取得80分；以大型體育活動為例，活動國際地位及重要程度佔分最重，其次考慮財務是否可行及社會效益，主辦方技術和管理質素則佔10分。

鄭泳舜：須檢視審批政府角色

政府今年4月優化M品牌計劃，放寬體育總會外的私營機構申請，World RX為首個由商業機構主辦的M品牌賽事。立法會議員鄭泳舜向本報稱，體育總會一向有充足辦賽經驗，若政府冀推動運動產業化，須全盤檢視如何監管商業機構賽事，例如需否更嚴格的資助審批準則，以及政府「插手」多深，讓公帑運用得宜，但他亦憂慮政府參與太多會令商業機構卻步。

李耀培稱是次賽事全球矚目，「甩轆」不但影響賽會，更損香港顏面，又認為政府有心辦賽，主辦方定必歡迎政府增加參與度，如派專家解決技術困難等。

相關字詞﹕雲維熹 鄭泳舜 李耀培 M品牌 楊潤雄 文化體育及旅遊局 世界場地越野車錦標賽 中環海濱活動空間

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