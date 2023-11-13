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網騙拘223人 八旬婦失900萬 破265案涉款1.8億 訛稱專家誘投資虛幣金匯

【明報專訊】警方在過去一周打擊科技詐騙，偵破265宗案件，223人涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐等罪被捕，年齡介乎18至69歲。受騙事主有328人，損失金額約1.8億元，當中最大金額案件事主為一名八旬婦，損失逾910萬元。

將軍澳警區科技及財富罪案組督察羅君傑表示，有詐騙集團於社交平台、討論區及通訊軟件發信息炫富，以「低風險、高回報」吸引市民投資。騙徒假扮專業人士，包括投資顧問、基金經理，訛稱有豐富投資經驗，短期內可賺取10至20厘的回報，令事主對虛擬貨幣、貴金屬、外匯等產生興趣，安裝虛假投資應用程式。

事主多活躍社交網 有財力

警方表示，遇騙事主大多20至40歲、活躍於社交平台，有一定經濟能力。行動中，警方凍結約300萬元資產，被捕157男66女大多是傀儡戶口持有人，他們起初被人以「灰色地帶搵錢，反正冇乜風險」或「借嚟用幾日，幫人收少少錢」等說話游說，借出其銀行戶口，部分人收取幾百至幾千元的報酬「出售」帳戶，協助詐騙集團處理犯罪得益。

警方稱，損失最大的事主為80歲退休婦人，起初於社交平台放租自己物業，與一名自稱即將來港工作的銀行數碼資產分析師洽談租約，惟對方不斷推遲來港日期，訛稱自己多次投資獲利。雙方持續溝通4個月，騙徒不停吹噓自己認識投資高層，取得事主信任後向她推介虛擬貨幣投資網站，提供內幕消息賺取金錢。事主不虞有詐，轉款至充值虛擬貨幣的帳戶，其後看到網站帳面賺了10多萬元，繼續存款至該戶口，先後存入逾910萬元。騙徒其後失蹤，事主始發現受騙。

相關字詞﹕欺詐 詐騙罪

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