陳茂波談美國行：宣傳港機遇交朋友 將晤美工商界

澳洲財政部公布財長查默斯（Jim Chalmers）的行程則披露，中國將由10月獲委任為財政部長的藍佛安代表出席財長會議。新加坡財政部前日公布，將由第二財長Indranne Rajah代表出席。

APEC峰會焦點落在中美元首會面，陳茂波在網誌無具體提及會晤，稱世界前景不明朗，主要經濟體有更多對話交流、管控分歧、尋求解決方法，對穩定局勢和推動經濟發展至為關鍵。

陳當地時間周三至周五將代表被美國制裁的特首李家超，出席領導人非正式會議。

CSIS訪問 葉劉：港歡迎美官員訪

另外，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）日前刊出行會召集人葉劉淑儀10月中旬的訪問。葉太說，香港社會過去非常「親美」，但在美國2020年制裁香港後破壞兩地關係，她相信香港繼續歡迎美國官員、學者及智庫到訪，透過對話改善管理關係，又稱香港能以特區身分參與國際組織，是深圳及廣州等內地城市無法比擬的優勢。被問及為何台灣不能如香港般參與國際組織，她相信若台灣同意用「中國台灣」名義、解決政治分歧，便可參加。

葉劉淑儀又表示，北京小心保護香港兩制，包括沒有將內地的反制裁法、反間諜法等套用在港。她形容一國兩制是雙向，需要內地和香港互相溝通，香港一方面履行對國家義務，同時也向北京建議如何保持自身活力。