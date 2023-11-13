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土拓研究：生態價值高需修復 規劃署：涉事6公頃非保育區

【明報專訊】政府2017年公布可持續大嶼藍圖，定立「北發展、南保育」原則，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處後於2021年10月完成《貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究–可行性研究》，結果顯示貝澳擁有「高整體生態價值」，嶼南道以南一帶濕地對蝴蝶具重要保育價值，當地亦有一條「具重要生態價值」河溪。守護大嶼聯盟召集人謝世傑認為，規劃署修訂貝澳土地用途時，應反映當地生態價值。

翻查研究報告的行政摘要，貝澳有130個具重要保育價值的物種，包括3種哺乳類動物、8種植物、90種鳥類、11種蝴蝶及6種魚類等；貝澳雖然大部分生境已非原始狀態，但其濕地、河溪和林地生物多樣性高，互相連繫，並具重要生態價值，即使是受干擾地區，亦為野生動物如短吻果蝠和牛背鷺提供棲息地，當地亦很可能是斑蝶的度冬地點。

研究促防被破壞土地擴大

報告又指出，貝澳的敏感生境受破壞，包括填土、挖掘及植物被移除等，需要修復，例如修復現有沼澤，以及防止嶼南道與芝麻灣道被破壞土地繼續擴大。

規劃署回覆本報稱，是次修訂把嶼南道與芝麻灣道用地，由「海岸保護區」改劃為「康樂」地帶，以預留土地作影響較低的休閒和康樂用途，任何發展均須符合《城規條例》，亦須遵守其他法規和地契要求。發言人又稱，除了考慮現場最新規劃狀况，規劃署亦參考土拓署研究，該研究指出該6公頃範圍不屬具高生態價值須保育的地區，又指擬議康樂地帶的範圍包括已發展及受干擾土地，主要是露天儲物、工場、停車場等棕地作業。

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