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貝澳濕地擬劃康樂 環團憂助長破壞 港最大水牛田有部分不屬「受規管地區」 遭倒泥鋪石屎

【明報專訊】政府正就修訂大嶼山南岸分區計劃大綱草圖諮詢公眾，周三（15日）截止。守護大嶼聯盟指出，位於貝澳嶼南道以南的臨海濕地是本港現存最大片水牛田，惟當中6公頃土地未被納入「受規管地區」，規劃署無權就違規行為執法，加上當局建議將該地的土地用途由「海岸保護區」改為「康樂」地帶，不但「放生」已被填泥及棕地作業等破壞的濕地，亦變相鼓勵破壞。規劃署回應，當局指定受規管地區時會適當平衡各項因素，包括最新土地用途資料、生態價值及發展壓力等，將濕地改劃「康樂」地帶是預留土地供休閒及康樂用途。

明報記者 馬耀森

規劃署：平衡因素定受規管地區

新界非法傾倒泥頭問題嚴重，部分地點如大嶼南一直未有「發展審批地區圖」覆蓋，規劃署無權就違規行為執法。為堵塞漏洞，今年9月1日生效的《2023年發展條例》引入「受規管地區」安排，賦權規劃署長在指定受規管地區就違例發展採取執管行動，以保護有關地區環境不會繼續惡化。

大嶼山損環境個案 貝澳最多

發展局今年9月15日刊憲，指定大嶼南多處為受規管地區，包括分流、大浪灣、水口、塘福、長沙、貝澳、十塱、芝麻灣半島及望東灣等合共626公頃土地。發展局稱，納入的土地擁有各種天然生境，當中貝澳擁有「具重要生態價值」河溪，又指這些地區屬面對發展壓力或環境破壞風險的具生態價值地區。可持續大嶼辦事處網頁顯示，截至2022年9月貝澳的破壞環境個案有34宗，是大嶼山各區之最，涉約4.23公頃土地。

涉6公頃地 原屬保護區

守護大嶼聯盟召集人謝世傑稱，貝澳嶼南道以南一帶臨海土地大多是濕地，有不少水牛棲息，一直劃為「海岸保護區」，但多年來不斷被破壞，傾倒泥頭及土地平整等面積不斷擴大。他指出，政府9月中公布的受規管地區範圍，嶼南道以南約6公頃土地未被納入，土地用途亦改為「康樂」地帶，發展燒烤場、度假營或農業用途等均毋須向城規會申請。

本報記者上周三（8日）到訪貝澳，發現被破壞的土地沿嶼南路以南一帶擴展，部分土地已被石屎覆蓋，放置貨櫃、停泊貨車等，屬該6公頃範圍內。謝世傑稱，今年9月發現嶼南道旁有傾倒泥頭新個案，地點位於新圍村鄉公所對面馬路一幅私人地，該地擬議劃為「康樂」地帶，擔心區內大片土地不被納入受規管地區，變相鼓勵破壞更多濕地。他指被劃為「康樂」用途的地帶雖已有不少土地遭破壞，但仍有不少維持濕地狀態，應將這些土地納入受規管地區，改劃為保育地帶，與周圍土地用途看齊。

規劃署表示，引入受規管地區的安排，可賦予規劃署長在一些以往無執法權但值得保育的地方執管，《城規條例》規定，任何人不得在受規管地區進行或繼續發展。不過該署亦指，受規管地區設定「關鍵日期前用途」，亦即《2023年發展條例》草案刊憲當日（去年12月9日）前已存在的用途，不會被視為違例發展；政府已於「關鍵日期」當天在新界鄉郊地區拍攝航拍照片，規劃署亦已派員做「凍結登記」，實地考察並記錄相關土地用途，為日後就受規管地區的執法及檢控行動提供依據。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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