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港聞

港聞二

智建機械技術：請人主要靠員工轉介

【明報專訊】研發機械人是跨學科行業，建築行業使用的機械人，比消毒、清潔和巡邏機械人等更複雜，所以不容易在香港聘請到適合的研發人才。

據智建機械技術創新總監任宇行表示，公司2019年成立時只有4個人，發展至現時有20人，其中10多人從事研發工作，包括機械工程師、電機工程師、製程工程師、軟件工程師等，主要都是靠初期的員工介紹其他主修工程的朋友加入公司。

由於香港市區工廈單位面積有限，所以該公司要在粉嶺貨倉內測試機械人，並要在母公司東莞廠房內測試零部件和組裝機械人。以現有人手來說，若有足夠訂單，該生產線每月可生產4部或以上機械人。

下月中將赴日本參展

截至上月，該公司已在本地賣出十幾部天蝎鑽D2和天蝎鑽DF；其母公司承接工程時，也會使用這兩款機械人。

據悉，本地建造業公司購買本地研發的創新技術和產品時，最多可以獲得「建造業創新及科技基金」（CITF）配對資助80%，業者實際只需支付產品原價20%。若以較廉宜的天蝎鑽D2定價數十萬元來說，業者實際只需付10多萬元。

該公司對於打開出口市場寄望甚殷，繼獲新加坡和加拿大公司訂單後，該公司12月中會到日本東京參加「JAPAN BUILD TOKYO─建築之先端技術展」，希望能再下一城。

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