研究揭斑蝶境內遷徙蹤迹 料港非越冬終點

港大全球變化與熱帶生態保育實驗室獲大嶼山保育基金撥款約142萬元，做大型斑蝶標放研究，了解越冬斑蝶的群種和遷徙習性。

入冬萬計斑蝶聚港 何去何從所知甚少

斑蝶本身具遷徙習性，除了廣為人知的北美帝王斑蝶，亞洲亦有斑蝶長途遷徙，包括由台灣北部移至台南的4種紫斑蝶，以及在日本、南韓和台灣之間遷移的大絹斑蝶，2015年本港曾記錄一隻大絹斑蝶由日本飛往香港。至於每年冬季在香港多處聚集的斑蝶，由多種斑蝶組成，包括藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶和虎斑蝶等，雖然已有多年紀錄，但至今對牠們的遷徙路線及目的地仍所知甚少。

港大標放逾6000隻 發現多個新聚集點

港大生態系博士研究生凌悅丰表示，研究計劃於2021年冬季開始，在本港不同地點捕捉斑蝶，在右後翅貼上寫有獨特編號的直徑1厘米貼紙標記，再放回野外，至今累計標放超過6000隻斑蝶，其間發現多個新地點有斑蝶聚集，例如南丫島、金山郊野公園、大欖郊野公園、西貢北潭涌等。每張標放貼紙表面防水，重量7.5毫克（1千毫克等於1克），佔紫斑蝶體重小於3%。

凌悅丰表示，去年在港越冬的斑蝶僅於12月初出現，包括小冷水及大嶼山分流等，只有一輪，12月中、下旬及之後整個冬季都不見有大量斑蝶聚集，顯示本港只是斑蝶南下遷徙的其中一站，亦非最終的越冬地點。

一蝶121日後再現 顯壽命較長

研究團隊發現，斑蝶在香港境內會長途遷移，2021年底於南丫島標放的一隻幻紫斑蝶，約兩周後於2022年初在大嶼山芝麻灣半島發現，兩地相距約14公里；至於在南丫島標放的另一隻擬旖斑蝶，於121日後於南丫島被發現，顯示越冬斑蝶壽命遠較一般蝴蝶約兩星期為長。

團隊去年研究有更多新發現。去年12月初在金山郊野公園標放的一隻絹斑蝶，該月底於金鐘香港公園出現，估計該隻斑蝶乘着氣流越過維港到達港島。研究團隊今年提早於夏季標放斑蝶，至今錄得一隻藍點紫斑蝶由大欖郊野公園飛到大埔林村，另一隻青斑蝶由金山郊野公園遷移至大埔鳳園。

遷徙路線中有生境破壞 即影響族群存活

本地斑蝶遷徙路線至今仍是謎，凌悅丰估計，本地聚集的斑蝶，遷移距離應不及遷徙數千公里的帝王斑蝶，但有部分斑蝶分佈於華南，例如藍點紫斑蝶於福建及浙江出沒，冬季有可能沿海岸線南下避寒。對於帝王斑蝶近年數量銳減，去年國際自然保護聯盟（IUCN）將其列為「無危」物種，凌悅丰稱具遷徙習性的物種途經多個地點，對生境要求較高，只要遷徙路線中有生境被破壞，就有可能影響整個族群的存活，他認為有需要對斑蝶做更多研究，進一步了解其遷徙路線，以便制定保育措施。

明報記者 馬耀森

（城市保育）