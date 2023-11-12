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孫玉菡：8萬無業基層 多五六旬婦 盼推再就業津貼鼓勵返職場 社協：是僱主不揀

【明報專訊】近年本港勞動人口減少，政府如何填補勞工缺口持續備受關注。勞福局長孫玉菡昨表示，香港約8萬名未達65歲、收入屬最低20%且無業的人中，大部分都是55歲或以上女性，希望以「再就業津貼試行計劃」吸引這批女性重投職場，形容想吸引「每個有工作能力的人」重返工作崗位。

孫玉菡昨出席勞聯39周年慶典暨「釋放勞動力」主題論壇時，提到今年《施政報告》想辦法提供足夠誘因讓有工作能力的婦女和年長人士重投職場。他稱，據立法會秘書處研究，最低收入20%人口中約20萬人未達65歲且非照顧者，「基於種種原因沒有工作」；而經當局再仔細分析年齡性別等資料後，發現共約8萬名未達65歲、收入屬最低20%的無業人士，大多為55歲以上女性。孫說，她們不屬照顧者，正取政府福利者亦不多，希望以「再就業津貼試行計劃」鼓勵她們重投職場。

施麗珊：有五旬清潔工被公司勸退

社區組織協會副主任施麗珊表示，現時市道欠佳，加上55至65歲的女性本身難找工作，舉例近日有年約55歲、從事清潔的街坊被公司勸退，「（這年齡層）搵工不是局長諗得咁易，僱主揀人都不願揀她們，尤其有外勞時更加不揀她們」。

施麗珊建議勞工處更主動接觸相關市民，安排勞工事務主任介紹工作；又認為政府可展開研究，了解這數萬名女性未有工作的原因，以提供適當支援。

會否公布「高才通」來源地 孫：意義不大

另外，孫玉菡昨早在商台《政經星期六》說，「高才通」計劃面向內地和海外，內地申請人佔多數，約兩成申請人身處海外，其中C類申請人（申請前5年內獲全球百強大學頒授學士學位）有40%是從海外知名大學畢業，「不少內地人，在海外著名學府畢業會選擇來港」。孫玉菡在節目後被問會否公布「高才通」計劃申請人的來源地名單，他形容「來源廣闊」；又說當局掌握申請人來自哪些院校，但公布意義不大。

人才公寓外 不考慮供外來者住屋優惠

至於會否為高才通申請人提供「人才公寓」助他們解決住屋問題，孫玉菡稱一般不會考慮，本地人住屋壓力亦大，認為不宜為外來人在一般情况下提供特殊住房優惠，但說科技園為創科專才提供「人才公寓」屬特例。正在北京訪問的入境處長郭俊峯表示，入境處至今收到逾5.6萬宗「高才通」計劃申請，已批出約4.5萬宗，計劃反應相當令人振奮。

政府2019/20年度《財政預算案》提出撥款200億元購置物業以設立社福設施。孫玉菡昨交代進展，稱現只用1.5億元購買4個物業，另正商討8個項目，均步入尾聲，料今年用約7億元。

相關字詞﹕勞福局 孫玉菡 勞動力 女性就業

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