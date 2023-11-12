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港聞

港聞二

辯方：有片為證帶充電器予記者 王宗堯闖立會案明年判

【明報專訊】2019年七一，示威者衝擊立法會大樓，藝人王宗堯等6人否認暴動，案件昨日於區域法院結案陳辭。辯方指出，有客觀證據證明王為了將充電器交予現場記者才進入立法會。辯方強調雖然王曾經向在場者「拍膊頭」，但沒有「兄弟齊上齊落」等鼓勵示威者的意味，純粹是友善表現。至於部分被告面對的「進入或逗留在會議廳範圍」罪，辯方認為秘書處職員無權發出所有人撤離立法會之命令。案件押後至明年2月1日作裁決。

6名受審被告依次為黃家豪、何俊諺、馬啟聰、王宗堯、吳志勇及林錦均。當中黃及馬另外否認違反《立法會（權力及特權）條例》下「進入或逗留在會議廳範圍」罪。

代表王宗堯的資深大律師駱應淦陳辭稱，案中沒有直接證據指控王參與暴動，環境證據亦薄弱；現場片段拍攝到王將充電器交予在場記者，客觀佐證王的說法。辯方又稱，王擁有知名度，支持「和平、理性、非暴力」的理念，當他進入立法會時一定會引人注目，但控方不能舉證王曾作出任何暴動的行為。雖然王曾向他人「拍膊頭」，惟辯方強調純粹是友善表現，不能以此檢控王。

同案首被告稱學生記者身分採訪

代表首被告黃家豪的資深大律師潘熙稱，案發時黃以學生記者的身分進入立法會採訪。針對該「進入或逗留在會議廳範圍」罪，當日立法會主席僅指示秘書長陳維安發出「紅色警示」，沒有明言要撤離所有人員，而且警示性質屬勸喻。其後陳向秘書處轉達指示，但當秘書處職員發出警示後，內容卻包含「所有人必須立即撤離立法會大樓」，故辯方認為秘書處職員無權作出撤離命令。

潘續指，即使撤離命令成立，對象亦不包括記者。控方列舉黃一系列不遵守秩序行為，包括兩度闖入立法會大樓，及翻動屬於立法會的基本法小冊子。潘重申黃以記者身分進入大樓，當時他年輕，可能經驗尚淺，才仿效他人拍攝及翻動該小冊子。

另一被告稱精神分裂

何俊諺的代表大律師亦稱，何於案發時受到精神分裂症在內的不同精神疾病影響，控方須證明他犯罪意圖。其餘被告的代表沒有補充陳辭。

【案件編號：DCCC606至610/20等】

（反修例風暴）

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