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展示警力 西九試行登巴士巡邏 消息稱為增市民安全感 非罪案增多

【明報專訊】警方本周三（15日）起，將在西九龍總區試行軍裝警員巡邏巴士安排，相關警員獲豁免車資。綜合三個消息來源，有關安排為藉展示警力增加市民安全感，強調並非該地區罪案增多而安排。消息稱巡邏時巴士如常行駛，不會影響車務運作，又稱暫未有計劃擴展至其他區。選委界議員江玉歡建議，警方應加強宣傳，包括巡邏原因、時段及所針對罪案等；由於市民較少遇見警員上車巡邏，或憂巴士發生事故而造成不必要恐懼。

消息稱，機動部隊及軍裝警員一般只站在巴士下層，除非有可疑的人，才有可能查核其身分證及隨身物品，強調毋須「跑數」；相關安排與調配地面警區及機動部隊到港鐵巡邏無異，除非出現乘客打架等特殊情况，否則不會走到上層或要求停駛。據了解，相關安排先在西九龍總區試行，有待檢視成效，包括罪案數字、警員執勤情况、市民接受程度及巴士公司反應等。

警：周三起試行 人員免車資

警方昨回覆指，西九龍總區將於周三起推行試行計劃，擴大軍裝人員日常巡邏範圍至公共運輸系統，以防止罪案；登上巴士執行職務的軍裝人員獲豁免車資，而巴士公司於正常運作情况下毋須特別配合。至於涉及警員人數及巡邏範圍原因，警方指部署屬行動細節，不會公開。

網上近日流傳一張九巴內部通告，指警方周三起會安排派軍裝警員，不定時於西九龍區域巴士巡邏，並通常於巴士站登車及下車，巡邏範圍包括彌敦道、長沙灣道、荔枝角道、青山道及元洲街路線；提醒車長按警員指示配合巡邏，而登車警員毋須繳付車資。被問到巡邏範圍涵蓋路線及司機應如何配合巡邏，九巴昨回覆稱暫無補充；城巴則指將配合西九龍總區有關安排。

江玉歡歡迎安排 憂加重警力負擔

立法會議員江玉歡表示歡迎新安排，試為若某些地區的罪案率上升，巡邏屬有必要。惟她指近年警力不足，為免加重負擔，建議巴士公司可在車上安裝閉路電視，一旦有罪案便可翻查，料有助減低罪案；又稱肇事者一般不敢於警方在場時犯案，若針對扒手或色狼等罪案，應以科技補足漏洞。

工會關注警員查身分證時應否開車

憂巡邏時能否緊握扶手

根據城巴乘客須知，乘客在車廂行走時要緊握扶手。城巴職工會理事長林乃華稱，關注警方執勤時的巴士駕駛安全，如警方查核身分證，前線司機不知應否開車；又擔心警方在車上巡邏和檢查市民物品時能否同時緊握扶手。他說，並非反對執法，惟前線至今未收到通知，建議公司制定指引協助員工配合巡邏及維持駕駛安全。

汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰稱，據他了解，巡邏警員會跟普通乘客一樣，在巴士站排隊上車巡邏及適時下車，並不會隨時在道路上截停。根據九巴乘客須知，乘客在車廂內走動或站立時要緊握扶手。被問及會否擔心警員巡邏時影響駕駛安全，他相信前線員工能適時配合，不擔心妨礙巴士營運。工會亦歡迎有關安排，料可提高巴士治安。

相關字詞﹕西九龍總區 警方 城巴 九巴

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