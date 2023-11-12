中九幹線墜鋼筋擊4人 其一命危 政府地盤兩日兩吊運意外 1死4傷

吊臂斷鋼纜20鋼筋墜洞壓兩人

昨午1時許，4名男工人在上址地底坑洞協助搬運鋼筋，其間地面一輛重型貨車的吊臂鋼纜突然斷開，20支長約10米、共重約1.5噸的鋼筋墜下洞內，其中幾支擊中4人。消防其後趕至，以吊臂車協助將擔架吊落洞內，將傷者救出。

兩名同姓吳的工人（28歲及31歲）一度被壓在幾支鐵枝下，同被送往伊利沙伯醫院治理。現場所見，一人頭受傷，衣服染血，要戴上氧氣罩；另一人頭、手受傷，眼角流血。至昨晚，31歲工人情况危殆，28歲工人情况嚴重。另外兩名姓林（34歲）及姓周（41歲）工人分別腰及腳受傷，自行到廣華醫院治理，其中林已出院，周情况穩定。

油麻地消防局高級消防隊長莫柏建稱，現場為地盤近橋底一個物料下放區，面積約10米乘10米，深約15米。4名傷者被救出時清醒，沒被鐵枝插着。由於現場是臨時搭建地方，加上樓梯狹窄，消防要動用地盤工具及車輛才能將傷者運返地面。

勞工處表示已派員調查，若發現違例事項會依法處理。路政署表示，署長陳派明高度關注事件，已敦促相關人員全面檢視有關工地安全情况及改善，並會協助傷者及其家屬。

業界稱鋼纜或磨損 法例定每7日檢查

建造業總工會安全顧問李光昇估計，涉事鋼纜較大可能因用得多而磨損，加上檢查不足而突然斷裂。他說鋼纜一般很安全，「只要有望吓，斷之前一定會知」。現時法例規定承建商要安排合資格人士每7日檢查鋼纜，以及由專業工程師每年檢查。

孫玉菡稱年均個案相若過往 將加強巡查

勞福局長孫玉菡昨早在商台節目《政經星期六》說，近日留意到致命工業意外增加，但年均個案數量與過往相若，局方會與律政司緊密合作，「尤其嚴重個案，會跟律政司合作向法庭據理陳情反映個案嚴重性」，勞工處會向不安全的工地發停工令，發展局亦會暫停違規承辦商投標資格。他強調勞工處現有400多人負責巡視地盤，會加強巡查及宣傳教育。

議員：市民期望政府把關較嚴 有倡扣分制

勞聯主席兼立法會議員林振昇說，市民對政府公共工程當然會期望把關較嚴格，他認為不論政府或私人地盤發生意外，罰則應一視同仁。他建議政府加大力度，敦促總承辦商投放更多資源監察分判商的安全情况。運物局長林世雄昨在網誌稱，中九龍幹線正「全速興建」（見另稿），林振昇認為或可能事涉趕工，但只要做好基本安全，應不至於出意外。

勞工界立法會議員周小松建議，政府應制定暫停工務工程投標的標準或扣分制度，一旦發現承建商違規，應減少下次中標機會，加強阻嚇；勞工處巡查亦不應只增次數，應重點揀選高風險地盤對症下藥。

涉事地盤為中九龍幹線油麻地東地盤，主要工程包括在油麻地建造明挖回填隧道、重置加士居道天橋、拆卸油麻地停車場大樓。總承建商為利基及SK ecoplant聯營，受傷工人所屬分判商為時創建設工程有限公司。

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