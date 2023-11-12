明年擬辦30課程 廉政學院爭增撥款

課程不收費 助窮國參加

胡英明昨在有線新聞節目《有理有得傾》稱，因部分國家較貧窮未必足以負擔，故有關課程不會收費，「希望廉潔的文化推廣不要因為金錢而被阻滯」，否則有需要的國家如因費用問題不能參與，他會感到很可惜。

胡英明說由於課程鋪排、內容和模式跟以往不同，今年做了很多籌備工作，包括測試舉辦課程的可行性及吸引力等。他說課程將分兩部分，分別向海外反貪機構及本地公私營機構提供反貪課程，舉例今年首10個月，已為泰國、印尼及毛里求斯等7國提供反貪課程，因應每個地方政經發展和文化背景，面對的貪污問題也不同，故需討論各地現時面對的問題而度身訂做課程。

至於本地公私營機構，胡稱今年首10個月分別向大型企業、銀行業、保險業及機管局提供反貪課程，因應各行業特點度身訂做，「不可以一本武林秘笈就全世界通用」。他強調課程屬雙向，即一方面由各公司分享如何防貪，廉署亦會分享昔日案例等。他說人手暫未固定，無可能全由一名同事講解，現時各部門均會調派同事，舉例需由財務專家分享財務調查內容。