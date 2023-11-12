樂建居3地何時招標 羅淑佩：仍有時間考慮

除市場環境 仍有其他因素

羅淑佩昨出席建造業議會活動後見傳媒，被問到會否調整樂建居東涌項目招標條款，她說政府曾承諾2023/24年度推出3幅土地，當局正做前期準備工作，市場環境當然是其中一個考慮因素，但仍有很多其他因素，現仍有些時間，當局會詳細考慮最好的推出時間。

房屋局今年6月公布樂建居政策框架，預計本年度起推出3幅土地招標，包括年底招標的東涌第122區用地，料興建約1600個資助出售單位；柴灣祥民道用地明年第一季招標，預計可興建約700伙。至於第三幅土地，根據房屋局本月2日回覆本報稱，政府在審視不同用地選項後，適時公布有關詳情。

本報前日向房屋局查詢近期兩幅東涌地皮流標，會否考慮押後樂建居東涌項目招標或調整招標條款，當局稱正按計劃做相關準備工作，並會留意市場發展。