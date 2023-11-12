SEN港大生義教基層童 獲選傑出大學生

藉學習經歷自設特別教材 符補習生需要

港大文學士二年級生陳永泰念小學時確診患專注力失調及過度活躍症（ADHD），學習難集中。他升中後考慮到校內其他ADHD學生也有學習困難，故向其他SEN學生分享學習心得。中學畢業後，陳兼職補習，發現有學生有經濟困難，聯想到學生與自己家庭背景相似，萌生義教念頭。他會根據自己和過往接觸SEN學生的學習經歷，為SEN補習學生自設特別教材，以符合其學習需要。他形容每當學生成績進步、向他道謝時，「都令我很鼓舞，幫助我肯定自己的價值」。

另一獲獎者需拐杖助行 難忘探獨居長者

中大計算機科學系二年級學生朱銘江自幼因肌肉問題，需以拐杖助行。他最難忘透過「大學生選舉」參與探訪獨居長者，提及當天短短15分鐘路程已令他「身水身汗」。面對自身困難，朱銘江更加體會到需關懷和幫助別人。不論是昨天到場領獎途中或上台致辭，他都深感得到不少人幫助。他相信並非要通過參加特定活動才可幫人，而是要主動了解身邊人所需並協助，「即使是小舉動，都令我感到『人間有情在心中』」。

民政及青年事務局長麥美娟昨透過短片祝賀獲獎學生，希望他們的經歷能為社會注入正能量，啓發更多年輕人積極服務社會。