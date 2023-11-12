簡介提國安國教「全港議題」 候選人：「應有之義」合情理

【明報專訊】距離下月10日舉行的區議會選舉不足一個月，各候選人的簡介日前已公開，當中逾一成地區委員會界別候選人在簡介提及國家安全或國民教育議題，其中九龍城區地委會界別候選人邵天虹昨出席活動時，被問到討論涉及全港的國教議題，會否與區議員角色有衝突，他說推動國民教育是「應有之義」，於社區層面推動合情合理。另一提及推動國教的深水埗地委會界別候選人陳龍傑認為國教是全港議題，亦可在地區推廣，與區議員角色無衝突。
如何吸引民主派投票？ 籲「行出一步」
民建聯九龍城支區昨在土瓜灣舉行造勢大會，由立法會前主席、民建聯會務顧問曾鈺成為該區候選黨友題字。曾任九龍西立法會議員的曾鈺成說，今屆該黨派出的候選人有熱誠、有幹勁，亦有能力服務社區，承傳民建聯於當區的服務。九龍城北直選候選人關浩洋及邵天虹均表示，希望投票率愈高愈好；被問到如何吸引當區民主派支持者投票，關說希望市民對改制後的區議會有新認知，為地區治理行出一步。
對於曾有民政專員稱討論全港議題不符區議會職能，在候選人簡介提及會推動國教的邵天虹稱，不認同全港議題不能在區議會提及，反指推動國教是「應有之義」，於社區層面推動合情合理。
陳龍傑昨回覆本報稱，國教是全港議題，亦可在地區推廣，舉例以往區內亦曾辦國慶及慶回歸活動。
詳細候選人名單：link.mingpao.com/80815.htm