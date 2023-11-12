簡介提國安國教「全港議題」 候選人：「應有之義」合情理

如何吸引民主派投票？ 籲「行出一步」

民建聯九龍城支區昨在土瓜灣舉行造勢大會，由立法會前主席、民建聯會務顧問曾鈺成為該區候選黨友題字。曾任九龍西立法會議員的曾鈺成說，今屆該黨派出的候選人有熱誠、有幹勁，亦有能力服務社區，承傳民建聯於當區的服務。九龍城北直選候選人關浩洋及邵天虹均表示，希望投票率愈高愈好；被問到如何吸引當區民主派支持者投票，關說希望市民對改制後的區議會有新認知，為地區治理行出一步。

對於曾有民政專員稱討論全港議題不符區議會職能，在候選人簡介提及會推動國教的邵天虹稱，不認同全港議題不能在區議會提及，反指推動國教是「應有之義」，於社區層面推動合情合理。

陳龍傑昨回覆本報稱，國教是全港議題，亦可在地區推廣，舉例以往區內亦曾辦國慶及慶回歸活動。

詳細候選人名單：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）