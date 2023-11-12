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曾國衞：委任區議員有適量青年 稱委任不考慮直選結果

【明報專訊】區議會新制下重設委任議員，佔全數470名區議員的179席，為各類議席中最多。政制及內地事務局長曾國衞昨表示，正同步物色委任議員人選，並會有「適當數量的年輕人」，料公布時間與直選結果相若。至於多區三會未用盡提名名額，他說44個直選選區可各產生5至10名候選人，現平均各區有4名候選人，認為未用盡提名是正常，強調目前運作符合制度設計。

本報日前報道，全港18區共2539名三會委員中，約37.3%未有提名任何人。曾國衞昨在商台節目《政經星期六》被問到會否改善參選人接觸三會委員的機制，他說按現時制度設計、三會人數和分佈，每區候選人數目都未達上限，認為用不盡提名名額屬正常，強調制度本身無問題。

曾：各區平均4候選人 未用盡提名正常

新區選制度下，直選佔88席，由三會委員投選的地委會界別佔176席，委任佔179席，另27名新界鄉委會主席任當然議員。曾國衞說，已同步物色委任議員人選，包括來自政府人才庫及地區推薦等，而考慮因素主要按地區需要，揀選具合適背景及專才的人，強調不會考慮直選結果。他稱有人選後會處理資格審查工作，預料完成時間與直選相若。

被問到部分非民主派政黨亦無法入閘，曾國衞說現時全部399名候選人都通過資格審查，證明制度達到預期效果。他又稱，三會委員長期扎根地區，政府信任他們，籲外界要對他們有信心。他以立法會議員為例，指政府信任他們為特區整體利益考慮，而非因所屬政黨的私利考慮政策。

廉政專員：區選提名暫無投訴

另外，廉政專員胡英明在有線新聞節目《有理有得傾》表示，就區選提名暫無收到任何投訴。被問及是次區選候選人要取得三會提名的新安排會否增加賄選風險，他說不會作無根據猜測，強調廉署負責防範所有不法分子破壞或控制選舉，並確保選舉在比較公平和公正的環境舉行。

胡又說，《選舉舞弊及非法行為條例》新法例實施後，被起訴的10人全被定罪，相信給予公眾重要信息，即所有破壞或控制選舉行為，包括呼籲投白票、投無效票或轉載相關信息均屬違法，他稱廉署8月起已就區選宣傳，相信「正常人」知道相關行為屬違法。

明報記者

（區議會選舉）

相關字詞﹕三會提名 胡英明 曾國衞 區議會選舉

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