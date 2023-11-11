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港企嘆須線下辦業務 前海：推更多改革

【明報專訊】深圳前海為粵港重點合作區，前海當局稱，現時前海共逾9743間港企，逾萬港人居住。前海10年前成立e站通服務中心，港人港企可在此辦理企業註冊，變更信息等政務事項，但有港資公司工作人員表示，目前外資企業辦理業務仍須親身線下核驗證件，而內地公司可直接網上辦理，兩者待遇有別。前海管理局政務數據處副處長李偉（圖）稱，未來前海會推出更多改革措施，方便外資辦理業務，強調對內資及外資會「同等對待」。

香港一間投資公司在深圳的運營中心工作人員吳小姐，昨到前海e站通辦理企業法人變更，認為在e站通辦事較方便，前海相關部門亦耐心解答稅務、政策等方面疑問，但現時在前海的外資企業辦理政府事務仍需親身線下辦理，做身分核驗等程序，內地公司則可透過「數字證書」形式直接在網上辦理，而她平均每月會來一次e站通辦理業務。

李偉昨接受大灣區香港媒體採訪團採訪，被問及未來會否更便利前海的外資企業，讓他們在線上辦理業務，他說前海會利用政策優勢，推出更多便利外資企業的改革措施，強調「將來對外資、內資都要同等對待」。

最晚後年拓港事務至300項

前海e站通上月10日開設「智方便」櫃位，李偉表示，至今接近100名港人港企諮詢或辦理身分認證。他亦說，e站通最晚2025年擴展現有267項針對港人港企的政府事務至300項，主要圍繞企業開辦業務。

相關字詞﹕前海 大灣區

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