SmartPLAY再塞 康署：已改善 稱有用戶操作緩慢 議員促查「炒場」

SmartPLAY昨早系統再度「死機」，包括填寫付款資料後未獲確認，信用卡紀錄則顯示扣款，但無任何預約紀錄。用戶Victor昨稱，連續兩日未能於早上7時系統開放預訂後經「智方便」登入「SmartPLAY」 ，畫面一度顯示需排隊數分鐘便可登入，到指定時間畫面僅顯示「網絡錯誤」或返回應用程式起始畫面。

昨早續錄20萬流量

Victor昨早7時起至11時數度嘗試亦不果，至近中午12時才可登入，但希望預訂的場次已滿，慨嘆「SmartPLAY」一啲都唔「Smart（聰明）」，不滿新系統未改善。

康文署回覆查詢稱，昨早SmartPLAY續錄約20萬流量，因前日高流量影響系統運作，當日已實施改善措施，昨早用戶登入困難情况有改善。署方察覺仍有用戶預訂及付款時操作緩慢，進一步調節系統設定後，早上10時半系統已改善及陸續回復暢順。

鄭泳舜質疑早應料初期高流量

署方稱，截至昨午1時半約7500人成功訂場，會繼續密切監察系統運作情况，如再有突發情况會立即跟進。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜昨在港台《千禧年代》表示，收到不少市民反映用SmartPLAY時有困難，理論上新程式是便民系統，目前情况不能接受。他稱用戶登記數量逾20萬，署方應預計啟用初期流量較高，伺服器容量理應「預鬆少少」。

對於有專家說「塞車」情况或與電腦攻擊有關，鄭泳舜認為政府應查找是否確實有20萬人登入系統，過去不少炒家利用機械人程式「炒場」，有關行為不能接受。