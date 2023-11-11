明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

SmartPLAY再塞 康署：已改善 稱有用戶操作緩慢 議員促查「炒場」

【明報專訊】造價逾5億元的智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」前日啓用即「塞車」，昨早再有用戶反映無法登入或預訂的問題。康文署稱昨早繼續錄20萬流量，留意仍有用戶預訂及付款時操作緩慢。有立法會議員認為政府應透過後台數據觀察有否炒家利用電腦程式「炒場」。

SmartPLAY昨早系統再度「死機」，包括填寫付款資料後未獲確認，信用卡紀錄則顯示扣款，但無任何預約紀錄。用戶Victor昨稱，連續兩日未能於早上7時系統開放預訂後經「智方便」登入「SmartPLAY」 ，畫面一度顯示需排隊數分鐘便可登入，到指定時間畫面僅顯示「網絡錯誤」或返回應用程式起始畫面。

昨早續錄20萬流量

Victor昨早7時起至11時數度嘗試亦不果，至近中午12時才可登入，但希望預訂的場次已滿，慨嘆「SmartPLAY」一啲都唔「Smart（聰明）」，不滿新系統未改善。

康文署回覆查詢稱，昨早SmartPLAY續錄約20萬流量，因前日高流量影響系統運作，當日已實施改善措施，昨早用戶登入困難情况有改善。署方察覺仍有用戶預訂及付款時操作緩慢，進一步調節系統設定後，早上10時半系統已改善及陸續回復暢順。

鄭泳舜質疑早應料初期高流量

署方稱，截至昨午1時半約7500人成功訂場，會繼續密切監察系統運作情况，如再有突發情况會立即跟進。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜昨在港台《千禧年代》表示，收到不少市民反映用SmartPLAY時有困難，理論上新程式是便民系統，目前情况不能接受。他稱用戶登記數量逾20萬，署方應預計啟用初期流量較高，伺服器容量理應「預鬆少少」。

對於有專家說「塞車」情况或與電腦攻擊有關，鄭泳舜認為政府應查找是否確實有20萬人登入系統，過去不少炒家利用機械人程式「炒場」，有關行為不能接受。

上 / 下一篇新聞

東涌樂建居招標研押後 議員倡政府改投標條款 做承建準備
東涌樂建居招標研押後 議員倡政府改投標條款 做承建準備
小欖樂安排簡約屋延截標 5000伙變4200
小欖樂安排簡約屋延截標 5000伙變4200
下學年實施「新畢業準則」 教大校長：確保準教師符操守
下學年實施「新畢業準則」 教大校長：確保準教師符操守
中大校董會修例刊憲 鄧家彪：將提討論校長續任
中大校董會修例刊憲 鄧家彪：將提討論校長續任
吊運中3米鋁板墜地 擊斃男工 北大嶼山醫院地盤 承建商暫停建築工程投標
吊運中3米鋁板墜地 擊斃男工 北大嶼山醫院地盤 承建商暫停建築工程投標
圓方兩死意外 建造議會吊銷二判註冊
圓方兩死意外 建造議會吊銷二判註冊
揭7．21受查警身分判囚 林卓廷上訴稱為公眾安全
揭7．21受查警身分判囚 林卓廷上訴稱為公眾安全
另案囚7年觸區院上限 認集結被告冀同期執行遭拒
另案囚7年觸區院上限 認集結被告冀同期執行遭拒
港珠澳橋造假案 被告申終止聆訊被拒
港珠澳橋造假案 被告申終止聆訊被拒
疑Uber車撞傷4途人 公司：當時非載客
疑Uber車撞傷4途人 公司：當時非載客
區選399候選人全入閘 簡介顯示地委界逾一成提國安
區選399候選人全入閘 簡介顯示地委界逾一成提國安
兩人「選舉信息」留白 宋芝齡方國珊未填年齡
兩人「選舉信息」留白 宋芝齡方國珊未填年齡
涉泰龍案3車被焚 驗不出紋身忠指紋
涉泰龍案3車被焚 驗不出紋身忠指紋
公院醫生候召「補水」 終院裁須徵稅 屬受僱收入 稅局終極上訴得直
公院醫生候召「補水」 終院裁須徵稅 屬受僱收入 稅局終極上訴得直
醫局兩提和解已賠8億 涉4600醫生
醫局兩提和解已賠8億 涉4600醫生
早年職員追賠不果 懲教通宵候召改制
早年職員追賠不果 懲教通宵候召改制
退役巴疑遭縱火 拘16歲巴士迷
退役巴疑遭縱火 拘16歲巴士迷
過路漢捱的士撞 斷指昏迷
過路漢捱的士撞 斷指昏迷
男子與中一師妹性交囚9月
男子與中一師妹性交囚9月
涉騙850萬貸款「保證金」 4人被捕
涉騙850萬貸款「保證金」 4人被捕
近半AI企業難聘人才 學者倡補貼市民1萬元進修
近半AI企業難聘人才 學者倡補貼市民1萬元進修
港企嘆須線下辦業務 前海：推更多改革
港企嘆須線下辦業務 前海：推更多改革
林定國指嚴重情况 國安案才交內地 強調國安法賦港管轄權 有信心法院可審黎智英案
林定國指嚴重情况 國安案才交內地 強調國安法賦港管轄權 有信心法院可審黎智英案
23條諮詢採白紙草案否 林：有決定會公布
23條諮詢採白紙草案否 林：有決定會公布
強制舉報虐兒立法 教界倡增豁免機制
強制舉報虐兒立法 教界倡增豁免機制
路過拳打警司臉 男子認罪判醫院令
路過拳打警司臉 男子認罪判醫院令
旅巴撞貨車 12學童送院
旅巴撞貨車 12學童送院
九市速遞：穗新樓成交量月增四成 創5月高 二手樓同增一成
九市速遞：穗新樓成交量月增四成 創5月高 二手樓同增一成
九市速遞：前海夢工場北區二期竣
九市速遞：前海夢工場北區二期竣
九市速遞：粵港澳全球招商 吸兩億投資
九市速遞：粵港澳全球招商 吸兩億投資
九市速遞：招港澳台生 中大深校准「聯招」報讀
九市速遞：招港澳台生 中大深校准「聯招」報讀
九市速遞：粵港澳開大灣區衛生健康合作大會
九市速遞：粵港澳開大灣區衛生健康合作大會
九市速遞：東莞建內地首緲子源實驗站 料2029竣
九市速遞：東莞建內地首緲子源實驗站 料2029竣
九市速遞：深圳簕杜鵑展開幕 展至19日
九市速遞：深圳簕杜鵑展開幕 展至19日
灣區手記：雙11 ／文：尚東美
灣區手記：雙11 ／文：尚東美
【Emily】高中陝西團 教局邀隨行 議員意見多 激親梁美芬
【Emily】高中陝西團 教局邀隨行 議員意見多 激親梁美芬
【Emily】旅發局×菲泰韓導演 拍微電影宣傳香港
【Emily】旅發局×菲泰韓導演 拍微電影宣傳香港
【Emily】天文台報天氣 不忘谷投票
【Emily】天文台報天氣 不忘谷投票
【Emily】特首辦廚師要考基本法國安法 起薪$30870
【Emily】特首辦廚師要考基本法國安法 起薪$30870
【Emily】再去酒樓「客串」 葉劉談推車技巧
【Emily】再去酒樓「客串」 葉劉談推車技巧