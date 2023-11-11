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港聞

港聞二

男子與中一師妹性交囚9月

【明報專訊】一名中六男生和中一師妹交往時表示「要你個處」，兩人發生5次性行為。分手後，師妹情緒低落割腕自殘，因而揭發事件。男生早前承認5項與16歲以下女童非法性交罪，昨於高院被判囚9個月。特委法官黃佩琪表示，事主起初拒抗與被告性交，但被告游說對方及表現生氣，使她屈服；被告牽制事主、為了性慾而不顧對她造成傷害。

官指事主抗拒 討好被告屈服

被告張展廷（現23歲）修讀商業文憑後任職市場總監。辯方表示，被告親撰求情信並向事主致歉，他已後悔及願意承擔後果。背景和心理報告顯示，被告父母離異使他感孤獨，他對性好奇及過於渴望，施壓事主要求性交，甚至將責任推卸給她，很少顧及其感受。報告指被告無戀童癖，重犯機率中等偏低，建議接受心理治療改善人際關係及對性的態度。

黃官表示，雖然當時13歲的事主X自願和被告性交，但法律不容許未成年少女同意；起初X不願與被告性交，但被告除了游說，又不跟X說話，X欲討好被告而屈服。被告即使沒使用暴力，但他在關係中是牽制的一方，令X與他性交，被告為了自己性慾，不顧對X造成身心傷害。

黃官認為，本案非單一事件，被告重犯機率並非輕微，而且X受情緒困擾，判刑需予阻嚇；就被告認罪下令判監12個月，考慮其背景額外減刑3個月，終判囚9個月。

案情指出，2019年1至11月被告和X在寓所和屋邨後樓梯間5次發生性行為，均沒使用避孕套。X稱首次事發時自己並不情願，但被告說「今晚一定要你個處」；X的立場不夠堅定，最終發生性行為。被告另涉3項未經同意下作出的肛交罪獲准存檔法庭。

【案件編號：HCCC127/22】

相關字詞﹕高等法院 與16歲以下女童非法性交

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