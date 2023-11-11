早年職員追賠不果 懲教通宵候召改制

現津貼多適用於離島院所

資深懲教人員表示，經過2004年的高院裁決，懲教人員爭取通宵候召補償不果，候召工作制度有所變化；除了區域應變隊人員須在院所內候召，必要時處理突發事件之外，一般在市區懲教院所工作的同僚不必通宵候召。他表示，現時的候召津貼大多適用於離島院所人員，例如喜靈洲懲教所往返市區的船期有限，如果同僚在當值時間的空隙不方便回家，可留在院所通宵候召，就會獲發候召補償。此外，早前颱風襲港，亦有院所主管召集懲教人員支援應急項目，上班者可獲候召津貼。

工會：水署機電署候召津貼不多

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，水務署和機電工程署等技術部門的前線崗位設有候召工作制度，以應付爆水管、停電和困電梯等突發事故。據他所知，前線管工一收到電話就要趕赴現場，不過一般的候召津貼為每個月數千元，數額不多。