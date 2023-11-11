醫局兩提和解已賠8億 涉4600醫生

獲賠者已繳清稅項

165名公院醫生於2002年集體入稟法庭，向醫管局追討於休息日及法定假日工作或候召的補償。高院2006年裁定醫管局須就候召「補水」，但醫生不可要求補假。醫管局同年經與醫生代表多次商討後提出和解方案，向當時仍任職的4600名醫生，按專科部門及職級發放一次性賠償金，最高補償金額達22.2萬元。

醫生一方其後決定上訴，2009年終院裁定醫生候召須以1天補假或1天工資補償。醫管局翌年提出第二次和解方案，向仍任職的4500名醫生發放介乎1萬至9.5萬元的一次性賠償金。

前醫學界議員梁家騮等數十人因不滿醫管局計算賠償方法入稟高等法院，法庭於2012年指示計算方程式，梁終獲賠至少170萬元。醫管局當年透露，有逾九成醫生接受兩次和解方案，涉約8億元。

現補水計入薪酬 須課稅

至於該案後的候召「補水」安排，醫管局2009年起分階段優化醫生補償酬金計劃，現時按醫生每周平均工時及通宵候召頻密程度，設定三級候召補償定額酬金，金額介乎每月4300至9000元。醫管局回覆本報稱，有關酬金屬於醫生薪酬一部分，故已需一併課稅。

有不願具名的公院醫生表示，現時候召「補水」已計入月薪並須繳稅，料終院昨日裁決不會影響絕大部分現職醫生。