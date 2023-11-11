公院醫生候召「補水」 終院裁須徵稅 屬受僱收入 稅局終極上訴得直

牽頭興訟獲賠 梁家騮：不評論

梁家騮昨接受本報查詢時稱不評論法庭裁決（見另稿）。稅務局表示，沒有就涉及相關賠償金的稅款作分類記錄，在一般情況下，任何稅款未按指明日期內繳交，稅局會採取行動追討欠款。稅局亦會按照終院確立的原則應用於其他同類個案上。

稅局：應用原則於同類個案

判辭由終院非常任法官麥嘉琳撰寫，首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛和林文瀚同意判辭內容。案件爭議在於梁家騮就休息日及法定假日候召所得的賠償金，是否屬於《僱傭條例》內的受僱工作收入，以及應否課稅。

終院引述案例指出，受僱工作收入的定義廣泛，可以指任何人以僱員身分獲得的款項。本案而言，梁家騮獲得醫管局的賠償金，因為他須在醫院附近候召，做好準備隨時前往醫院工作，明顯以醫管局的僱員身分行事。其次，即使梁家騮實際上不必前往醫院，他仍要在休息日隨時候命，準備為醫管局提供服務，故梁家騮當時候召工作，屬於為醫管局提供服務。

梁家騮一方早前爭議，醫管局並非基於僱傭合約條款發放賠償金，而是基於醫生休假的權利被廢除（abrogation of rights）。終院強調，徵稅標準在於支付款項的目的，並非任何款項和廢除權利有關，就不用徵稅。針對本案，終院表示醫管局和醫生之間的合約一直維持有效，梁家騮在醫管局履行合約之情况下獲得賠償金，他的權利沒有被廢除或否定。

賠償因違約 非關廢除權利

終院又指出，本案補償金源於醫管局違反合約條款而作出賠償，而不是合約條款被廢除，上訴庭誤將醫管局沒有履行合約，混淆成醫管局廢除醫生的權利，導致大比數裁決犯錯。終院認為，醫管局可以被指違反僱傭條例，但正因為梁家騮有權在候召工作獲得報酬，才獲涉案賠償金。

不屬雙重徵稅

梁家騮一方亦爭議，一旦就賠償金徵稅會導致「雙重徵稅」。終院在判辭反駁，他獲支付基本月薪，之後再就失去的休假權利獲得賠償；每月薪金並不包括賠償金，故不屬雙重徵稅。基於上述理由，終院一致裁定稅務局上訴得直，涉案賠償金須徵稅。

【案件編號：FACV 5/23】